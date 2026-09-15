La segunda entrega de ‘MasterChef Celebrity Legends’, concluyó con la expulsión de Manuel Díaz ‘El Cordobés. La evaluación dictaminada por el jurado dejó al diestro fuera de las cocinas del programa debido a la falta de cocción de su elaboración.

La competición dio comienzo con una dinámica inédita en la variante ‘Legends’. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz cocinaron de forma simultánea la receta de un plato de ramen frente a los concursantes. Los aspirantes debieron tomar anotaciones individuales para reinterpretar la elaboración, con la posibilidad de revisar sus apuntes pero sin la opción de intercambiar datos entre ellos.

Lee tambien: MasterChef Celebrity Legends’ expulsa a su primer famoso en RTVE y encumbra a María Escoté, Mala Rodríguez y Pocholo

El factor tiempo condicionó de manera severa el desarrollo del examen, provocando que La Mala, Santiago Segura y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ no pudieran completar el emplatado, circunstancia que derivó en la calificación negativa de los jueces. En contraposición, María Escoté, Paz Vega, Marina Rivers, Bibiana Fernández y Ruth Lorenzo obtuvieron las notas más elevadas. La evaluación de los jueces situó a Marina Rivers y a Ruth Lorenzo como las figuras más destacadas de la prueba, siendo esta última reconocida como la concursante con la mejor ejecución global.

Prueba de exteriores en Alcalá de Henares y donación benéfica

El equipo técnico y los concursantes se trasladaron al Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares para confeccionar un menú completo destinado a 80 voluntarios de la organización Manos Unidas. Tras el resultado de la primera fase, Marina Rivers y Ruth Lorenzo asumieron la capitanía de las dos formaciones. El equipo azul quedó integrado por Marina Rivers, Anabel Alonso, Pocholo Martínez-Bordíu, Santiago Segura, Bibiana Fernández, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y María Escoté. Por su parte, el equipo rojo agrupó a Ruth Lorenzo, David Bustamante, Florentino Fernández, La Mala Rodríguez, Paz Vega, Edu Soto y Juan Betancourt.

La prueba introdujo la exigencia de compartir una única zona de cocina, incluyendo fuegos, herramientas y espacio de trabajo entre ambos grupos. Durante el balance posterior, el jurado desaprobó el liderazgo de Marina Rivers por la falta de precisión en el resultado final, señalando asimismo que el pescado presentado por Pocholo permanecía crudo y que la actitud general del equipo azul careció de empuje, exceptuando la elaboración calificada de perfecta por parte de Anabel Alonso. En el equipo rojo, la capitanía de Ruth Lorenzo se vio respaldada por el rendimiento de sus compañeros en la preparación de los platos y los frijoles, logrando la victoria. David Bustamante fue proclamado como el mejor aspirante del reto, obteniendo 4.000 euros para su donación a Manos Unidas.

Felicidades al equipo rojo que ha ganado el gran reto de exteriores #MCCLegends pic.twitter.com/TjeBeVUPy1 — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2026

Expulsión en la prueba de eliminación tras el reto del flambeado

El reto definitivo de la noche enfrentó a los integrantes del equipo azul en un suelo ambientado en el videojuego ‘Buscaminas’. Marina Rivers, Anabel Alonso, Pocholo Martínez-Bordíu, Santiago Segura, Bibiana Fernández, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y María Escoté avanzaron por las casillas para obtener ingredientes y esquivar penalizaciones en su cocinado. Con los alimentos conseguidos, la tarea consistió en realizar una receta aplicando la técnica del flambeado mediante la adición y combustión de alcohol de alta graduación.

Finalizada la fase de cocinado, la cata del jurado valoró de forma favorable el postre elaborado por Bibiana Fernández, la resolución de Santiago Segura, la técnica empleada por María Escoté y la correcta ejecución de un arroz por parte de Marina Rivers. En la vertiente negativa, Anabel Alonso presentó una propuesta sosa, Pocholo Martínez-Bordíu entregó un montadito excesivamente complejo y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ falló al servir la carne cruda acompañada de una salsa grumosa.

Hoy despedimos a @mdelcordobes de las cocinas de #MCCLegends. ¡Gracias por volver a vivir esta gran aventura! pic.twitter.com/9JrSBio1i7 — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2026

Tras la deliberación, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja señalaron a Anabel Alonso, Pocholo Martínez-Bordíu y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ como los tres perfiles nominados, concluyendo con el anuncio de Pepe Rodríguez que certificó la eliminación de ‘El Cordobés’. Ante la valoración del jurado, que recordó su salida en el cuarto programa durante su anterior participación frente a este abandono en la segunda entrega, el concursante se tomó la resolución con humor.