La cantante concluye tres años de conciertos con un mensaje en redes sociales donde reflexiona sobre su continuidad en los escenarios tras afrontar una crisis reputacional y una menor asistencia a sus actuaciones

Isabel Pantoja ha decidido hacer una pausa en su trayectoria profesional. La cantante ha puesto punto y aparte a una gira muy especial, con la que ha celebrado sus 50 años sobre los escenarios, y lo ha anunciado a través de un enigmático vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram. En dicho mensaje, la artista habla directamente consigo misma y deja en el aire cuál será su próximo paso en el ámbito musical.

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«Bueno, ya hemos acabado. Ha sido una gira de 50 años maravillosa. Pero entre tú y yo, sabemos que. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque yo no lo sé», comienza exponiendo la intérprete mientras se muestra frente a una pantalla en la que también aparece su propia imagen. Mediante esta conversación a dos bandas, Pantoja traslada sus dudas sobre su futuro laboral: «No sé si parar. No sé si seguir», reconoce la tonadillera, aprovechando la ocasión para manifestar su gratitud hacia el público: «Sí quiero dar las gracias a todos los que han ido a verme durante esta gira maravillosa que ha sido de tres años».

Finalmente, la artista expone una resolución que no suena a despedida definitiva de los escenarios: «Pero de momento yo pienso que… Oh, creo. Que tú y yo debemos parar. O mejor dicho, debemos desconectarnos». Esta última declaración deja abierta la opción de que la decisión constituya únicamente un parón temporal antes de retomar su actividad artística.

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Incertidumbre sobre el futuro profesional a los 70 años

La publicación de este comunicado audiovisual se produce tras su actuación en Canarias y en una coyuntura delicada para la cantante. En los últimos tiempos, Isabel Pantoja ha tenido que afrontar una importante crisis reputacional, a lo que se suma una etapa que no coincide con el mayor tirón de su carrera en lo respectivo a la asistencia a sus conciertos, lejos de las convocatorias masivas que registraba en sus años de máxima popularidad.

Por este motivo, las declaraciones manifestadas por la tonadillera han generado una notable expectación. La cantante alude expresamente a términos como «desconexión» y «parar», pero evita emplear palabras como «retirada» o «adiós». A este escenario de incertidumbre se añade el detalle de que la publicación de Instagram viene acompañada por una cuenta atrás activa.

A través de esta estrategia, Pantoja mantiene en suspense a sus seguidores respecto a sus próximos proyectos. Si bien el mensaje puede señalar únicamente un descanso tras tres años de espectáculos por la geografía nacional, la presencia de la cuenta atrás plantea la posibilidad de un futuro anuncio profesional. A sus 70 años, Isabel Pantoja no ha manifestado la intención de cerrar su etapa musical, dejando la resolución definitiva pendiente hasta que concluya el contador publicado en sus redes.