Martes 15 de septiembre de 2026: las cadenas concentran los telediarios entre las 20:00 y las 21:30 y sitúan el prime time de entretenimiento a partir de las 21:30. En Ceuta, los espectadores pueden completar la oferta nacional con la programación local de Radio Televisión de Ceuta (RTVCE).

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Si quieres acertar con la programación sin perder tiempo, consulta primero los telediarios y boletines para cerrar la decisión de la noche: cine, entretenimiento, deportes o concursos. En una ciudad como Ceuta, donde la jornada diaria combina trabajo, trámites y vida familiar, suele convenir priorizar espacios informativos o formatos cortos si solo dispones de una franja limitada.

La 1

La noche arranca con informativos y espacios culturales, una opción generalista orientada al consumo familiar.

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20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 Masterchef celebrity legends

Imprescindibles:

Telediario 2 (20:55), para seguir la información del día.

La revuelta (21:45), entretenimiento en prime time.

Masterchef celebrity legends (23:00), formato de cocina en horario de cierre.

Aqui la tierra (20:25), contexto y actualidad con enfoque local/regional.

La 2

La 2 combina concursos en la tarde-noche con cine clásico a continuación.

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 21:55 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 James Stewart protagoniza ‘Tierras lejanas’ en ‘Cine Clásico’

James Stewart protagoniza ‘Tierras lejanas’ en ‘Cine Clásico’ 22:30 Tierras lejanas

Tierras lejanas 01:50 Festivales de verano

Imprescindibles:

Trivial Pursuit (20:35), para una entrada dinámica a la noche.

Cifras y letras (21:25 y 21:55), si te interesan los retos de lenguaje y cálculo.

Tierras lejanas (22:30), dentro de la programación de ‘Cine Clásico’.

Antena 3

Antena 3 inicia con un concurso y sigue con informativos y entretenimiento hasta el cierre nocturno.

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:05 En tierra lejana

En tierra lejana 01:10 En tierra lejana

Imprescindibles:

Pasapalabra (20:00), concurso de referencia al inicio de la noche.

El Hormiguero (21:45), entretenimiento tras el bloque informativo.

Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Deportes 2 (21:30), para separar información y deporte.

En tierra lejana (23:00), programación de mayor duración para el cierre.

Cuatro

Cuatro mezcla informativos con programas de actualidad y ofrece un tramo centrado en tecnología y reportajes.

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:40 El desmarque de Cuatro

El desmarque de Cuatro 20:55 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 La tecnología de última generación llega a la nueva temporada de ‘En el punto de mira’

Imprescindibles:

Noticias Cuatro 2 (20:00), para empezar con información.

Horizonte (21:10), por su continuidad en el bloque de actualidad.

‘En el punto de mira’ (23:00), si te interesa el enfoque tecnológico de la nueva temporada.

Telecinco

Telecinco combina informativos con entretenimiento en citas y un cierre de reality.

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First Dates

First Dates 23:00 La isla de las tentaciones

Imprescindibles:

Informativos Telecinco 21:00 (21:00), para cerrar la jornada con información.

First Dates (21:50), formato de entretenimiento cercano.

La isla de las tentaciones (23:00), para quien busca seguimiento de reality en prime time.

laSexta

laSexta mantiene informativos y análisis antes de pasar al cine y la ficción nocturna.

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Tom Hanks protagoniza ‘Sully’

Tom Hanks protagoniza ‘Sully’ 01:05 Annabelle vuelve a casa

Imprescindibles:

laSexta Noticias 20:00 (20:00), punto de partida informativo.

El Intermedio (21:30), paso de la información al comentario.

‘Sully’ (23:00), cine de prime time.

Annabelle vuelve a casa (01:05), final de noche en clave de suspense.

Cierre: cómo elegir en Ceuta

Decide en dos pasos: primero, si quieres información general y local, prioriza los telediarios; segundo, define el tipo de entretenimiento que prefieres después.

Por horarios, el arranque entre las 20:00 y las 21:00 concentra programas de referencia (telediarios y concursos); a partir de las 22:30-23:00 comienza la transición hacia cine, realities y programas de larga duración. En Ceuta, combinar un informativo nacional con un breve repaso a la programación local de RTVCE puede ser la opción más práctica para quienes deben conciliar la noche con obligaciones personales.

La elección final depende del tiempo disponible: concursos y actualidad para una noche corta; cine o maratones para quien busca continuidad. Fuentes: parrilla facilitada por cadena para el martes 15 de septiembre de 2026.

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