Martes 15 de septiembre de 2026: las cadenas concentran los telediarios entre las 20:00 y las 21:30 y sitúan el prime time de entretenimiento a partir de las 21:30. En Ceuta, los espectadores pueden completar la oferta nacional con la programación local de Radio Televisión de Ceuta (RTVCE).
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Si quieres acertar con la programación sin perder tiempo, consulta primero los telediarios y boletines para cerrar la decisión de la noche: cine, entretenimiento, deportes o concursos. En una ciudad como Ceuta, donde la jornada diaria combina trabajo, trámites y vida familiar, suele convenir priorizar espacios informativos o formatos cortos si solo dispones de una franja limitada.
La 1
La noche arranca con informativos y espacios culturales, una opción generalista orientada al consumo familiar.
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- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Masterchef celebrity legends
Imprescindibles:
- Telediario 2 (20:55), para seguir la información del día.
- La revuelta (21:45), entretenimiento en prime time.
- Masterchef celebrity legends (23:00), formato de cocina en horario de cierre.
- Aqui la tierra (20:25), contexto y actualidad con enfoque local/regional.
La 2
La 2 combina concursos en la tarde-noche con cine clásico a continuación.
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 21:55 Cifras y letras
- 22:30 James Stewart protagoniza ‘Tierras lejanas’ en ‘Cine Clásico’
- 22:30 Tierras lejanas
- 01:50 Festivales de verano
Imprescindibles:
- Trivial Pursuit (20:35), para una entrada dinámica a la noche.
- Cifras y letras (21:25 y 21:55), si te interesan los retos de lenguaje y cálculo.
- Tierras lejanas (22:30), dentro de la programación de ‘Cine Clásico’.
Antena 3
Antena 3 inicia con un concurso y sigue con informativos y entretenimiento hasta el cierre nocturno.
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:05 En tierra lejana
- 01:10 En tierra lejana
Imprescindibles:
- Pasapalabra (20:00), concurso de referencia al inicio de la noche.
- El Hormiguero (21:45), entretenimiento tras el bloque informativo.
- Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Deportes 2 (21:30), para separar información y deporte.
- En tierra lejana (23:00), programación de mayor duración para el cierre.
Cuatro
Cuatro mezcla informativos con programas de actualidad y ofrece un tramo centrado en tecnología y reportajes.
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:40 El desmarque de Cuatro
- 20:55 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 La tecnología de última generación llega a la nueva temporada de ‘En el punto de mira’
Imprescindibles:
- Noticias Cuatro 2 (20:00), para empezar con información.
- Horizonte (21:10), por su continuidad en el bloque de actualidad.
- ‘En el punto de mira’ (23:00), si te interesa el enfoque tecnológico de la nueva temporada.
Telecinco
Telecinco combina informativos con entretenimiento en citas y un cierre de reality.
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First Dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
Imprescindibles:
- Informativos Telecinco 21:00 (21:00), para cerrar la jornada con información.
- First Dates (21:50), formato de entretenimiento cercano.
- La isla de las tentaciones (23:00), para quien busca seguimiento de reality en prime time.
laSexta
laSexta mantiene informativos y análisis antes de pasar al cine y la ficción nocturna.
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Tom Hanks protagoniza ‘Sully’
- 01:05 Annabelle vuelve a casa
Imprescindibles:
- laSexta Noticias 20:00 (20:00), punto de partida informativo.
- El Intermedio (21:30), paso de la información al comentario.
- ‘Sully’ (23:00), cine de prime time.
- Annabelle vuelve a casa (01:05), final de noche en clave de suspense.
Cierre: cómo elegir en Ceuta
Decide en dos pasos: primero, si quieres información general y local, prioriza los telediarios; segundo, define el tipo de entretenimiento que prefieres después.
Por horarios, el arranque entre las 20:00 y las 21:00 concentra programas de referencia (telediarios y concursos); a partir de las 22:30-23:00 comienza la transición hacia cine, realities y programas de larga duración. En Ceuta, combinar un informativo nacional con un breve repaso a la programación local de RTVCE puede ser la opción más práctica para quienes deben conciliar la noche con obligaciones personales.
La elección final depende del tiempo disponible: concursos y actualidad para una noche corta; cine o maratones para quien busca continuidad. Fuentes: parrilla facilitada por cadena para el martes 15 de septiembre de 2026.