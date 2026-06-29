Arranca el lunes 29 de junio de 2026 con una atmósfera astral que invita a ordenar prioridades. La energía del día favorece la toma de decisiones prácticas, especialmente cuando buscas equilibrio entre lo que sientes y lo que te conviene.
En conjunto, el cielo sugiere comunicación más directa y hábitos más conscientes: hay margen para mejorar la salud con pequeñas rutinas, reactivar el amor con gestos claros y encarrilar el trabajo si te centras en una sola meta.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu iniciativa es la llave del día. Si canalizas el impulso con un plan, avanzas sin desgaste.
- Color: rojo vivo
- Amor: conversación franca que despeja dudas
- Salud: cuida el descanso nocturno
- Dinero: buena racha para un ajuste de presupuesto
- Número de la suerte: 9
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Hoy te conviene ir despacio, pero con constancia. Tu estabilidad puede convertirse en ventaja real.
- Color: verde esmeralda
- Amor: sensibilidad que fortalece el vínculo
- Salud: revisa tensiones en cuello y espalda
- Dinero: evita compras impulsivas
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida y eso te ayuda a resolver. Aun así, procura no dispersarte con demasiadas frentes a la vez.
- Color: amarillo mostaza
- Amor: flirteo ligero con posibilidad de algo más
- Salud: hidrátate y reduce el picoteo
- Dinero: ingresos por gestiones y mensajes
- Número de la suerte: 7
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Se mueve tu mundo emocional, y eso también afecta a tu rendimiento. Hoy te favorece poner límites con cariño.
- Color: azul profundo
- Amor: una disculpa o abrazo llega a tiempo
- Salud: atención a la digestión
- Dinero: ordena cuentas y planes a corto plazo
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El foco del día está en tu imagen y tu confianza. Si eliges bien las palabras, ganas terreno rápido.
- Color: dorado
- Amor: claridad que ilusiona
- Salud: protege la voz y el ritmo respiratorio
- Dinero: buen momento para negociar condiciones
- Número de la suerte: 6
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu atención al detalle marca la diferencia. Aprovecha para corregir errores y simplificar lo que te pesa.
- Color: gris perla
- Amor: hechos pequeños que cuentan mucho
- Salud: revisa hábitos posturales
- Dinero: mejora por optimización y control
- Número de la suerte: 1
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Hoy se afina tu sentido de justicia y equilibrio. En el amor, la palabra correcta evita malentendidos.
- Color: rosa empolvado
- Amor: acuerdo que renueva la ilusión
- Salud: cuida la piel y la hidratación
- Dinero: evita asumir de más por complacer
- Número de la suerte: 3
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición está muy despierta. Si escuchas esa voz interna, evitarás conversaciones que no suman.
- Color: negro granate
- Amor: intensidad con necesidad de honestidad
- Salud: regula el estrés y la carga mental
- Dinero: avance por decisiones firmes
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La jornada te invita a moverte y a aprender. Tu entusiasmo puede abrir puertas, pero elige el camino con calma.
- Color: azul cielo
- Amor: planes compartidos que acercan
- Salud: buena fecha para actividad física suave
- Dinero: cuidado con gastos por viajes o ideas
- Número de la suerte: 5
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Concreta: hoy es mejor cerrar asuntos que abrir nuevos frentes. Tu disciplina tiene recompensa visible.
- Color: marrón chocolate
- Amor: serenidad que sostiene el día a día
- Salud: revisa rutinas y constancia
- Dinero: estabilidad si mantienes el plan
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu creatividad encuentra soluciones donde otros ven bloqueos. Hoy te conviene compartir una idea concreta.
- Color: turquesa
- Amor: sorpresa positiva y charla diferente
- Salud: ventila espacios y cuida el sueño
- Dinero: perspectivas por colaboraciones
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Te llega sensibilidad extra, y eso puede ser un motor para el trabajo creativo. Protege tu energía antes de entregarte demasiado.
- Color: lila
- Amor: ternura con límites claros
- Salud: atención a la fatiga acumulada
- Dinero: llega una mejora por reorganizar prioridades
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
El lunes 29 de junio te pide una sola cosa: coherencia. Decide qué es importante para ti en salud, amor y trabajo, y actúa con una prioridad clara. Si algo no suma, déjalo para otro momento; si suma, hazlo hoy.