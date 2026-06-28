El precio medio de la luz para el lunes, 29 de junio de 2026 se sitúa en 0,1505 €/kWh, con una jornada marcada por la diferencia entre el tramo del día más barato y el pico más caro.
Según los datos disponibles, la hora más barata es 09-10h (con 0,081 €/kWh), mientras que el máximo llega en 21-22h (hasta 0,2823 €/kWh). Con un semáforo AMARILLO, la clave está en desplazar consumos a las franjas recomendables.
Horas clave para ahorrar hoy (lunes 29/06)
- Hora más barata: 09:00 – 10:00 a 0,081 €/kWh.
- Hora más cara (ojo): 21:00 – 22:00 a 0,2823 €/kWh.
- Franja más económica: 0,11 €/kWh.
Este patrón encaja especialmente bien con hábitos domésticos que puedes mover: programar lavadora o lavavajillas durante la franja barata y evitar cargar el consumo más fuerte justo antes de la noche, cuando el precio sube con claridad.
Evolución por tramos del día: de la mañana a la noche
Madrugada y primeras horas: tras arrancar el día con precios en torno a los 0,1484 €/kWh en el primer tramo, la tendencia baja durante la madrugada (por ejemplo, 03-04h en torno a 0,126 €/kWh) y se mantiene en valores relativamente contenidos.
Mañana: la mañana es el punto de inflexión. El coste cae con fuerza hacia el tramo clave: 09-10h alcanza el mínimo del día en 0,081 €/kWh. Es el mejor momento para concentrar consumos si tienes margen de programación.
Tarde: a partir de media mañana, el precio se mantiene en niveles moderados, alternando tramos algo más altos y otros más bajos. Por ejemplo, se observan valores como 11-12h alrededor de 0,1209 €/kWh y un descenso en 14-15h hasta 0,0995 €/kWh, antes de volver a subir hacia el final de la tarde.
Noche: la noche es el tramo más exigente para el bolsillo. Conforme avanza el día, los precios suben hasta encadenar el pico: 21-22h registra 0,2823 €/kWh, claramente por encima de la hora más barata de la jornada. Si puedes, deja para la noche consumos ligeros y concentra los grandes en la franja de ahorro.
Precio de la luz por horas (lunes 29/06/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1484 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1327 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1315 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,126 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1178 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1232 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,142 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1459 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,138 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,081 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1264 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,1209 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,13 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1594 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0995 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,1053 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,1141 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,1186 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,194 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,2194 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2467 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2823 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2109 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,197 €/kWh