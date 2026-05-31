Este domingo, 31 de mayo de 2026, el cielo se percibe como una mezcla de calma práctica y buen pulso para tomar decisiones. Mercurio acompaña los asuntos cotidianos, mientras la Luna favorece los gestos que acercan: hablar sin rodeos y escuchar con intención puede marcar la diferencia.

En conjunto, la jornada invita a ordenar prioridades. En salud, el cuerpo responde mejor cuando hay rutina suave; en amor, gana terreno la sinceridad; y en trabajo, el avance llega por pasos medidos. Aquí tienes las predicciones para todos los signos del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía hoy se nota en los planes de última hora. Si canalizas el impulso hacia una meta concreta, el día rinde mucho más.

Color: Rojo vivo

Rojo vivo Amor: Tendencia a sincerarte; el “lo que siento” llega con buen tono.

Tendencia a sincerarte; el “lo que siento” llega con buen tono. Salud: Bien para estiramientos y caminatas cortas pero constantes.

Bien para estiramientos y caminatas cortas pero constantes. Dinero: Revisa gastos pequeños: ahí está el margen de mejora.

Revisa gastos pequeños: ahí está el margen de mejora. Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El descanso no es perder el tiempo: es recuperar el foco. Hoy te favorece cuidar el ritmo y no forzar acuerdos.

Color: Verde esperanza

Verde esperanza Amor: Progresas con paciencia; una conversación tranquila desbloquea tensiones.

Progresas con paciencia; una conversación tranquila desbloquea tensiones. Salud: Atención a la hidratación y a las comidas regulares.

Atención a la hidratación y a las comidas regulares. Dinero: Evita compras por impulso; busca calidad y durabilidad.

Evita compras por impulso; busca calidad y durabilidad. Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Domingo con mente ágil: se te ocurre y también se te explica. Ideal para cerrar asuntos pendientes con mensajes claros.

Color: Amarillo crepúsculo

Amarillo crepúsculo Amor: La complicidad sube; responde con humor a lo que te sorprenda.

La complicidad sube; responde con humor a lo que te sorprenda. Salud: Tu cuerpo agradece movimiento ligero: bici suave o paseo.

Tu cuerpo agradece movimiento ligero: bici suave o paseo. Dinero: Buena semana para comparar antes de decidir.

Buena semana para comparar antes de decidir. Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy la intuición te guía hacia lo importante. Si te sientes sensible, conviértelo en criterio y no en duda.

Color: Azul marino

Azul marino Amor: Gana terreno el cariño cotidiano: detalles y presencia.

Gana terreno el cariño cotidiano: detalles y presencia. Salud: Benefician rutinas de sueño y baños relajantes.

Benefician rutinas de sueño y baños relajantes. Dinero: Reacomoda prioridades: lo que no sirve, sobra.

Reacomoda prioridades: lo que no sirve, sobra. Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Domingo para mostrar lo que vales sin necesidad de demostrar nada. La confianza atrae oportunidades a tu alrededor.

Color: Dorado

Dorado Amor: Mensaje directo y amable: funciona mejor que las indirectas.

Mensaje directo y amable: funciona mejor que las indirectas. Salud: Cuida la energía: come ligero y descansa a tiempo.

Cuida la energía: come ligero y descansa a tiempo. Dinero: Te conviene ordenar cuentas para evitar fricciones.

Te conviene ordenar cuentas para evitar fricciones. Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu punto fuerte hoy es la precisión. Si revisas un tema con calma, descubrirás el error que nadie veía.

Color: Blanco roto

Blanco roto Amor: Menos juicio, más escucha: así se abre la puerta al entendimiento.

Menos juicio, más escucha: así se abre la puerta al entendimiento. Salud: Recomendado: planificación de comidas y atención digestiva.

Recomendado: planificación de comidas y atención digestiva. Dinero: Buen día para presupuestos y acuerdos de pagos.

Buen día para presupuestos y acuerdos de pagos. Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía es tu lema: busca equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Hoy te va bien negociar con suavidad.

Color: Rosa salmón

Rosa salmón Amor: Se favorecen encuentros ligeros; evita conversaciones pesadas si no toca.

Se favorecen encuentros ligeros; evita conversaciones pesadas si no toca. Salud: Mejoran tensión y postura con estiramientos guiados.

Mejoran tensión y postura con estiramientos guiados. Dinero: Revisa contratos o detalles antes de cerrar.

Revisa contratos o detalles antes de cerrar. Número de la suerte: 14

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se nota un cambio interno: estás listo para soltar lo que pesa. Si lo haces con estrategia, el domingo se convierte en punto de inflexión.

Color: Granate

Granate Amor: Tu intensidad se vive con honestidad; marca límites sin dramatizar.

Tu intensidad se vive con honestidad; marca límites sin dramatizar. Salud: Excelente momento para cuidar estrés y regular la respiración.

Excelente momento para cuidar estrés y regular la respiración. Dinero: Evita decisiones basadas en emoción; confirma cifras.

Evita decisiones basadas en emoción; confirma cifras. Número de la suerte: 5

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy te apetece moverte y abrir horizontes. Un cambio de plan puede darte más satisfacción que seguir “a rajatabla”.

Color: Azul cobalto

Azul cobalto Amor: Ganas de aventura compartida; propone algo distinto y sencillo.

Ganas de aventura compartida; propone algo distinto y sencillo. Salud: Prioriza el cuerpo: hidratación y actividad moderada.

Prioriza el cuerpo: hidratación y actividad moderada. Dinero: Cuidado con gastos por escapadas; pon un techo claro.

Cuidado con gastos por escapadas; pon un techo claro. Número de la suerte: 10

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El ambiente es de orden: te conviene poner estructura a lo que te preocupa. Con constancia, los resultados llegan sin ruido.

Color: Carbón

Carbón Amor: Apuesta por la estabilidad: hechos pequeños dicen mucho.

Apuesta por la estabilidad: hechos pequeños dicen mucho. Salud: Bien para revisar postura y fortalecer zona lumbar.

Bien para revisar postura y fortalecer zona lumbar. Dinero: Avanza con calma en trámites o gestiones pendientes.

Avanza con calma en trámites o gestiones pendientes. Número de la suerte: 1

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Domingo para innovar: una idea nueva puede mejorar tu semana. Comparte con gente de confianza y filtra el ruido.

Color: Turquesa

Turquesa Amor: Se valora la libertad; evita imponer y ofrece opciones.

Se valora la libertad; evita imponer y ofrece opciones. Salud: Buen momento para cuidar pantallas y descanso visual.

Buen momento para cuidar pantallas y descanso visual. Dinero: Te favorecen decisiones basadas en datos, no en intuiciones.

Te favorecen decisiones basadas en datos, no en intuiciones. Número de la suerte: 12

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero puedes convertirla en creatividad. Hoy ayuda seguir el instinto sin olvidar el plan.

Color: Violeta

Violeta Amor: Un gesto romántico llega; no te quedes solo en la expectativa.

Un gesto romántico llega; no te quedes solo en la expectativa. Salud: Atiende el bienestar emocional: respiración y momentos en silencio.

Atiende el bienestar emocional: respiración y momentos en silencio. Dinero: Evita deudas impulsivas; negocia si necesitas margen.

Evita deudas impulsivas; negocia si necesitas margen. Número de la suerte: 8

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Consejo astral para hoy

Convierte la energía del domingo en un plan simple: elige una prioridad para el trabajo, una acción que mejore tu salud y un gesto concreto para el amor. Los astros acompañan especialmente cuando hay intención y ritmo.