Este domingo, 31 de mayo de 2026, el cielo se percibe como una mezcla de calma práctica y buen pulso para tomar decisiones. Mercurio acompaña los asuntos cotidianos, mientras la Luna favorece los gestos que acercan: hablar sin rodeos y escuchar con intención puede marcar la diferencia.
En conjunto, la jornada invita a ordenar prioridades. En salud, el cuerpo responde mejor cuando hay rutina suave; en amor, gana terreno la sinceridad; y en trabajo, el avance llega por pasos medidos. Aquí tienes las predicciones para todos los signos del zodiaco.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu energía hoy se nota en los planes de última hora. Si canalizas el impulso hacia una meta concreta, el día rinde mucho más.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Tendencia a sincerarte; el “lo que siento” llega con buen tono.
- Salud: Bien para estiramientos y caminatas cortas pero constantes.
- Dinero: Revisa gastos pequeños: ahí está el margen de mejora.
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El descanso no es perder el tiempo: es recuperar el foco. Hoy te favorece cuidar el ritmo y no forzar acuerdos.
- Color: Verde esperanza
- Amor: Progresas con paciencia; una conversación tranquila desbloquea tensiones.
- Salud: Atención a la hidratación y a las comidas regulares.
- Dinero: Evita compras por impulso; busca calidad y durabilidad.
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Domingo con mente ágil: se te ocurre y también se te explica. Ideal para cerrar asuntos pendientes con mensajes claros.
- Color: Amarillo crepúsculo
- Amor: La complicidad sube; responde con humor a lo que te sorprenda.
- Salud: Tu cuerpo agradece movimiento ligero: bici suave o paseo.
- Dinero: Buena semana para comparar antes de decidir.
- Número de la suerte: 11
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy la intuición te guía hacia lo importante. Si te sientes sensible, conviértelo en criterio y no en duda.
- Color: Azul marino
- Amor: Gana terreno el cariño cotidiano: detalles y presencia.
- Salud: Benefician rutinas de sueño y baños relajantes.
- Dinero: Reacomoda prioridades: lo que no sirve, sobra.
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Domingo para mostrar lo que vales sin necesidad de demostrar nada. La confianza atrae oportunidades a tu alrededor.
- Color: Dorado
- Amor: Mensaje directo y amable: funciona mejor que las indirectas.
- Salud: Cuida la energía: come ligero y descansa a tiempo.
- Dinero: Te conviene ordenar cuentas para evitar fricciones.
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu punto fuerte hoy es la precisión. Si revisas un tema con calma, descubrirás el error que nadie veía.
- Color: Blanco roto
- Amor: Menos juicio, más escucha: así se abre la puerta al entendimiento.
- Salud: Recomendado: planificación de comidas y atención digestiva.
- Dinero: Buen día para presupuestos y acuerdos de pagos.
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La armonía es tu lema: busca equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Hoy te va bien negociar con suavidad.
- Color: Rosa salmón
- Amor: Se favorecen encuentros ligeros; evita conversaciones pesadas si no toca.
- Salud: Mejoran tensión y postura con estiramientos guiados.
- Dinero: Revisa contratos o detalles antes de cerrar.
- Número de la suerte: 14
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Se nota un cambio interno: estás listo para soltar lo que pesa. Si lo haces con estrategia, el domingo se convierte en punto de inflexión.
- Color: Granate
- Amor: Tu intensidad se vive con honestidad; marca límites sin dramatizar.
- Salud: Excelente momento para cuidar estrés y regular la respiración.
- Dinero: Evita decisiones basadas en emoción; confirma cifras.
- Número de la suerte: 5
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Hoy te apetece moverte y abrir horizontes. Un cambio de plan puede darte más satisfacción que seguir “a rajatabla”.
- Color: Azul cobalto
- Amor: Ganas de aventura compartida; propone algo distinto y sencillo.
- Salud: Prioriza el cuerpo: hidratación y actividad moderada.
- Dinero: Cuidado con gastos por escapadas; pon un techo claro.
- Número de la suerte: 10
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El ambiente es de orden: te conviene poner estructura a lo que te preocupa. Con constancia, los resultados llegan sin ruido.
- Color: Carbón
- Amor: Apuesta por la estabilidad: hechos pequeños dicen mucho.
- Salud: Bien para revisar postura y fortalecer zona lumbar.
- Dinero: Avanza con calma en trámites o gestiones pendientes.
- Número de la suerte: 1
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Domingo para innovar: una idea nueva puede mejorar tu semana. Comparte con gente de confianza y filtra el ruido.
- Color: Turquesa
- Amor: Se valora la libertad; evita imponer y ofrece opciones.
- Salud: Buen momento para cuidar pantallas y descanso visual.
- Dinero: Te favorecen decisiones basadas en datos, no en intuiciones.
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad está a flor de piel, pero puedes convertirla en creatividad. Hoy ayuda seguir el instinto sin olvidar el plan.
- Color: Violeta
- Amor: Un gesto romántico llega; no te quedes solo en la expectativa.
- Salud: Atiende el bienestar emocional: respiración y momentos en silencio.
- Dinero: Evita deudas impulsivas; negocia si necesitas margen.
- Número de la suerte: 8
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Consejo astral para hoy
Convierte la energía del domingo en un plan simple: elige una prioridad para el trabajo, una acción que mejore tu salud y un gesto concreto para el amor. Los astros acompañan especialmente cuando hay intención y ritmo.