La recta final de ‘Supervivientes 2026’ ya está en marcha y cada gala acerca más a los concursantes a la gran final del reality de Telecinco. Tras casi tres meses de convivencia, pruebas extremas y numerosas expulsiones, la audiencia empieza a tener claros cuáles son los nombres con más opciones de hacerse con la victoria.

Las últimas nominaciones y las encuestas realizadas por seguidores del programa muestran una tendencia cada vez más definida. Aunque el concurso sigue abierto y cualquier expulsión puede cambiar el rumbo de la edición, varios concursantes destacan por encima del resto en apoyo popular y protagonismo televisivo.

Aratz Lakuntza, uno de los concursantes más fuertes

Uno de los nombres que más se repite entre los seguidores del programa es el de Aratz Lakuntza. El concursante ha demostrado un gran rendimiento en las pruebas físicas y ha conseguido superar varias nominaciones complicadas.

Su capacidad para resistir la presión y su perfil competitivo le han convertido en uno de los rivales más temidos dentro de la isla. Además, familiares y defensores de otros concursantes lo han señalado en varias ocasiones como uno de los candidatos más fuertes para alcanzar la final.

Claudia Chacón, la favorita de gran parte de la audiencia

Otra de las concursantes que aparece con frecuencia entre las favoritas es Claudia Chacón. Su evolución dentro del concurso y su protagonismo en las tramas de convivencia le han permitido consolidar una importante base de seguidores.

Algunas encuestas realizadas entre espectadores la han situado entre las participantes con más apoyo para salvarse en las nominaciones, un indicador que suele ser clave cuando se acerca la fase decisiva del programa.

Alvar Seguí mantiene opciones de victoria

Alvar Seguí también figura entre los nombres que podrían estar en la gran final. El concursante ha destacado en numerosas pruebas de liderazgo y resistencia, convirtiéndose en uno de los supervivientes más competitivos de la edición.

Su presencia constante en momentos importantes del concurso le ha permitido mantenerse como uno de los perfiles más sólidos de la aventura.

José Manuel Soto, la sorpresa de la edición

Pocos apostaban al inicio por José Manuel Soto, pero el cantante ha conseguido llegar a la recta final demostrando capacidad de adaptación y resistencia pese a ser uno de los concursantes de mayor edad.

Su continuidad durante tantas semanas ha sorprendido tanto a seguidores como a colaboradores del programa, convirtiéndolo en una de las revelaciones de esta edición.

La recta final más abierta de los últimos años

Las últimas expulsiones han reducido considerablemente el número de aspirantes. La salida de Darío Linero y el abandono de Ivonne Reyes por lesión han dejado el concurso más abierto que nunca.

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Actualmente, los nombres de Aratz, Claudia y Alvar aparecen entre los favoritos de buena parte de la audiencia, aunque las votaciones finales suelen deparar sorpresas y cualquier cambio puede alterar las previsiones.

Con varias galas todavía por disputarse, la lucha por convertirse en ganador de ‘Supervivientes 2026’ entra en su fase decisiva y promete emociones hasta el último momento.