El programa de Telecinco ‘De Viernes’ afronta una nueva entrega con el objetivo de conectar con la audiencia y mejorar sus datos en una etapa de menor rendimiento en las mediciones frente a la competencia de ‘Tu cara me suena’. El espacio televisivo, producido por Mandarina y conducido por los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, arranca este viernes a las 21:45 horas con una propuesta que combina el formato de entrevistas grabadas, regresos de figuras del entretenimiento y la retransmisión de un enlace matrimonial en riguroso directo.

El eje central de la noche corresponderá a un bloque calificado como ‘Scoop’, protagonizado por Ajla Etemovic. La joven romperá su silencio en televisión para relatar la experiencia vivida junto a su ex pareja, el ex futbolista Jota Peleteiro. Durante la entrevista, Etemovic detallará los pormenores de su historia de amor con el deportista, una relación que define como un infierno y que estuvo marcada por sucesivas infidelidades hasta desembocar en la ruptura definitiva. Los espectadores y el equipo de televisión conocerán la versión de la invitada en una emisión que contará con un elemento añadido en el plató, ya que Jessica Bueno, también ex pareja de Peleteiro, estará presente en los estudios para escuchar las declaraciones y ofrecer su reacción en directo.

La vertiente de la crónica social se completará con la presencia de Mayte Zaldívar. La ex mujer de Julián Muñoz acude al plató para escuchar por primera vez el testimonio de Carlos Corbacho, antiguo trabajador de la cantante Isabel Pantoja. Según los datos avanzados por el programa, Corbacho desvelará la identidad de la persona que posee el dinero en efectivo que guardaba el que fuera alcalde de Marbella, y aportará una prueba clave orientada a demostrar el lugar exacto en el que dichos fondos han permanecido ocultos durante todo este tiempo.

Asimismo, la oferta de contenidos de ‘De Viernes’ incluye el regreso inesperado a la actividad televisiva de Adara Molinero. La ex concursante de diversos formatos de telerrealidad ofrecerá una entrevista en exclusiva donde compartirá la dualidad del momento actual de su vida, calificándolo como el más dulce pero a la vez el más amargo. En las declaraciones previas facilitadas por el espacio, Molinero expone su situación sentimental y familiar: «Amo a Vicente, es el hombre de mi vida, pero de momento no podemos cumplir nuestro sueño de tener un hijo juntos». Además de este testimonio, la invitada será objeto de una sorpresa especial en el plató que propiciará su emoción.

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El dinamismo del directo se trasladará fuera de los estudios centrales con la cobertura de la boda de Fani Carbajo y su novio, Fran Benito. El equipo del programa retransmitirá en vivo la celebración del enlace matrimonial en el que la pareja se dará el ‘sí, quiero’ tras consolidar dos años de relación sentimental y una hija en común. Finalmente, la escaleta de la noche reservará su último tramo al análisis de la actualidad de ‘Supervivientes 2026’. Para ello, el plató recibirá la visita de Gerard Arias, el último expulsado de la actual edición del concurso de supervivencia en Honduras, quien debatirá con la mesa habitual de colaboradores integrada por Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y la mencionada Jessica Bueno.