El precio de la luz para hoy, domingo 31 de mayo de 2026, se mueve en un rango claro: el precio medio del día es de 0,0890 €/kWh y deja una ventana especialmente rentable para planificar el consumo.
Según el semáforo de la jornada, el día es VERDE 🟢. Aun así, hay contraste: mientras en la mañana se marcan los mejores precios, por la noche aparece el pico máximo. Con esta guía, puedes ajustar tareas como lavadora, lavavajillas o parte del horno para reducir el coste.
Horas clave para ahorrar: barata 09-10 h y ojo con 22-23 h
Si buscas pagar menos, hoy tienes una referencia muy clara. La hora más barata es de 09:00 a 10:00, con 0,0336 €/kWh. En cambio, la hora más cara se concentra de 22:00 a 23:00, con 0,1539 €/kWh.
Entre medias, destaca la franja más económica, con un precio de 0,04 €/kWh. Es una buena opción para encajar consumos que no dependan de un momento exacto, especialmente si durante la noche estás usando más electrodomésticos.
Evolución por tramos del día: de la mañana barata a la noche más costosa
Madrugada: los precios arrancan con valores relativamente altos frente a la mañana. Son horas menos recomendables para tiradas largas de consumo si puedes desplazarlas a otros momentos.
Mañana: aquí está lo mejor del día. La bajada se acelera alrededor de la franja de 09:00 a 10:00, donde se registra el mínimo. Es el tramo más indicado para concentrar consumos planificables.
Tarde: mantiene precios contenidos, con valores que se sitúan lejos del pico nocturno. Es un buen momento para tareas domésticas que puedas programar sin comprometer el ritmo de la jornada.
Noche: el cambio llega con fuerza. Desde la noche, los precios suben hasta el punto más caro de 22:00 a 23:00. Si ese tramo coincide con tus usos habituales (p. ej., si sueles poner lavadora tardía), conviene moverlos a la mañana o a la tarde siempre que sea posible.
Precio de la luz por horas (domingo 31/05/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1477 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1418 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1295 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1331 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1238 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1239 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1324 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1267 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,0623 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0336 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0369 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0364 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0371 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0359 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0401 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0411 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0418 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0426 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0412 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,0722 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1136 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1506 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1539 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1381 €/kWh