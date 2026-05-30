El precio de la luz para hoy, domingo 31 de mayo de 2026, se mueve en un rango claro: el precio medio del día es de 0,0890 €/kWh y deja una ventana especialmente rentable para planificar el consumo.

Según el semáforo de la jornada, el día es VERDE 🟢. Aun así, hay contraste: mientras en la mañana se marcan los mejores precios, por la noche aparece el pico máximo. Con esta guía, puedes ajustar tareas como lavadora, lavavajillas o parte del horno para reducir el coste.

Horas clave para ahorrar: barata 09-10 h y ojo con 22-23 h

Si buscas pagar menos, hoy tienes una referencia muy clara. La hora más barata es de 09:00 a 10:00, con 0,0336 €/kWh. En cambio, la hora más cara se concentra de 22:00 a 23:00, con 0,1539 €/kWh.

Entre medias, destaca la franja más económica, con un precio de 0,04 €/kWh. Es una buena opción para encajar consumos que no dependan de un momento exacto, especialmente si durante la noche estás usando más electrodomésticos.

Evolución por tramos del día: de la mañana barata a la noche más costosa

Madrugada: los precios arrancan con valores relativamente altos frente a la mañana. Son horas menos recomendables para tiradas largas de consumo si puedes desplazarlas a otros momentos.

Mañana: aquí está lo mejor del día. La bajada se acelera alrededor de la franja de 09:00 a 10:00, donde se registra el mínimo. Es el tramo más indicado para concentrar consumos planificables.

Tarde: mantiene precios contenidos, con valores que se sitúan lejos del pico nocturno. Es un buen momento para tareas domésticas que puedas programar sin comprometer el ritmo de la jornada.

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Noche: el cambio llega con fuerza. Desde la noche, los precios suben hasta el punto más caro de 22:00 a 23:00. Si ese tramo coincide con tus usos habituales (p. ej., si sueles poner lavadora tardía), conviene moverlos a la mañana o a la tarde siempre que sea posible.

Precio de la luz por horas (domingo 31/05/2026)