Del 5 al 11 de octubre de 2026, los nacidos bajo Leo en Ceuta deben centrar la semana en cómo comunican, cómo priorizan y cómo cuidan su energía.

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Entre rutinas y planes al aire libre —paseos por el Paseo Marítimo o subidas al Monte Hacho—, conviene convertir prisas en orden para que los avances sean tangibles.

Amor y relaciones

La intensidad emocional aumenta; canalízala con tacto.

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Si tienes pareja, retoma conversaciones pendientes sin convertirlas en debates: el tono importa tanto como el contenido. En Ceuta, donde los encuentros suelen ocurrir en espacios compartidos y los planes se solapan con facilidad, cuidar los detalles evita malentendidos.

Para los solteros, el interés puede surgir en lo cotidiano: una charla breve o reencontrarte con alguien del entorno. No interpretes los silencios como rechazo y observa más de lo que presionas.

Del 8 al 10 conviene coherencia entre palabra y hecho: lo que prometes, hazlo posible; lo que deseas, exprésalo con claridad.

Trabajo y finanzas

El trabajo pide orden y visibilidad.

Tu capacidad para liderar será útil, pero esta semana funciona mejor si distribuyes tareas y confirmas plazos. En el día a día ceutí, donde muchos proyectos dependen de coordinación, una llamada a tiempo o un correo bien redactado reduce fricciones y acelera resultados.

En finanzas, revisa los gastos pequeños que se acumulan. No se trata de recortar a ciegas, sino de decidir qué mantiene tu tranquilidad. Si estás a la espera de una respuesta, del 5 al 7 conviene recopilar información y dejar todo listo; a partir del 8 será más fácil avanzar.

Evita decisiones impulsivas: compras por impulso o acuerdos «sobre la marcha» pueden no cuadrar después.

Salud y bienestar

Mejoras si ordenas sueño y actividad física.

Recupera rutinas: caminar, estirar y dosificar el ritmo. En Ceuta, la luz y el aire libre ayudan a ordenar ideas, pero evita forzar si notas cansancio acumulado.

Atiende señales de tensión —mandíbula, hombros cargados o sensación de «cuerpo encendido»—; un descanso real, sin pantallas, y una hidratación constante son medidas sencillas con impacto.

Días clave de la semana

Lunes 5: arranque con necesidad de organización. Si defines prioridades desde primera hora, reduces el margen de improvisación durante la semana en Ceuta.

arranque con necesidad de organización. Si defines prioridades desde primera hora, reduces el margen de improvisación durante la semana en Ceuta. Miércoles 7: buen momento para aclarar temas en el trabajo. Plantea preguntas y verifica plazos antes de avanzar con decisiones.

buen momento para aclarar temas en el trabajo. Plantea preguntas y verifica plazos antes de avanzar con decisiones. Viernes 9: punto de mayor sensibilidad afectiva. Conviene hablar con calma y evitar interpretaciones; los gestos concretos pesan más que las palabras.

Consejo semanal para Leo

Del 5 al 11 de octubre, prioriza acciones concretas: comunica con claridad, mantiene hábitos sostenibles y toma decisiones medidas para recuperar el control.

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