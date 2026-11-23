El horóscopo del lunes 23 de noviembre de 2026 propone afrontar la jornada con atención a las relaciones personales y a las decisiones cotidianas. Es un día para ordenar prioridades y reservar tiempo para el descanso.

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Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La iniciativa te ayudará a avanzar en una tarea pendiente. Procura escuchar otras propuestas antes de decidir.

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Color: rojo.

rojo. Amor: una conversación sincera puede acercarte a alguien.

una conversación sincera puede acercarte a alguien. Salud: alterna la actividad con momentos de descanso.

alterna la actividad con momentos de descanso. Dinero: revisa tus gastos antes de hacer una compra.

revisa tus gastos antes de hacer una compra. Número de la suerte: 3.

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Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La constancia será tu mejor aliada para resolver los asuntos del día. Evita precipitarte si surge un cambio de planes.

Color: verde.

verde. Amor: dedica tiempo a compartir lo que te preocupa.

dedica tiempo a compartir lo que te preocupa. Salud: una pausa te ayudará a recuperar energía.

una pausa te ayudará a recuperar energía. Dinero: conviene ordenar los pagos pendientes.

conviene ordenar los pagos pendientes. Número de la suerte: 6.

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Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación ocupará un lugar destacado en tu jornada. Expón tus ideas con claridad y deja espacio para las preguntas.

Color: amarillo.

amarillo. Amor: un gesto de atención puede mejorar la complicidad.

un gesto de atención puede mejorar la complicidad. Salud: procura mantener una rutina de sueño regular.

procura mantener una rutina de sueño regular. Dinero: compara opciones antes de comprometerte con un gasto.

compara opciones antes de comprometerte con un gasto. Número de la suerte: 5.

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Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El lunes invita a cuidar los vínculos cercanos y atender tus propias necesidades. No tienes que resolverlo todo de inmediato.

Color: blanco.

blanco. Amor: expresar tus sentimientos facilitará el entendimiento.

expresar tus sentimientos facilitará el entendimiento. Salud: busca un momento de tranquilidad durante el día.

busca un momento de tranquilidad durante el día. Dinero: mantén las compras dentro de lo previsto.

mantén las compras dentro de lo previsto. Número de la suerte: 2.

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Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu capacidad para organizar puede resultar útil en el trabajo. Comparte responsabilidades para no asumir más de lo necesario.

Color: dorado.

dorado. Amor: presta atención a los deseos de la otra persona.

presta atención a los deseos de la otra persona. Salud: combina movimiento y descanso a tu ritmo.

combina movimiento y descanso a tu ritmo. Dinero: valora si un gasto responde a una necesidad real.

valora si un gasto responde a una necesidad real. Número de la suerte: 1.

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Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un poco de planificación te permitirá afrontar las tareas con más calma. Deja margen para los imprevistos.

Color: beige.

beige. Amor: escucha sin intentar encontrar una solución inmediata.

escucha sin intentar encontrar una solución inmediata. Salud: respeta tus horarios de descanso.

respeta tus horarios de descanso. Dinero: repasa las cuentas con atención a los detalles.

repasa las cuentas con atención a los detalles. Número de la suerte: 4.

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Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscar acuerdos será más sencillo si aclaras tus prioridades. En el trabajo, una opinión distinta puede aportar una perspectiva útil.

Color: rosa.

rosa. Amor: comparte tus planes sin dar nada por supuesto.

comparte tus planes sin dar nada por supuesto. Salud: encuentra tiempo para desconectar de las obligaciones.

encuentra tiempo para desconectar de las obligaciones. Dinero: evita decidir una compra por impulso.

evita decidir una compra por impulso. Número de la suerte: 7.

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Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La concentración te ayudará a avanzar en un asunto que requiere atención. Afronta las conversaciones pendientes con serenidad.

Color: granate.

granate. Amor: la confianza crece cuando hay espacio para hablar.

la confianza crece cuando hay espacio para hablar. Salud: reduce el ritmo si notas cansancio.

reduce el ritmo si notas cansancio. Dinero: revisa las condiciones antes de aceptar un compromiso.

revisa las condiciones antes de aceptar un compromiso. Número de la suerte: 8.

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Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La curiosidad puede abrir paso a nuevas ideas. Antes de empezar algo, termina aquello que requiere tu atención.

Color: violeta.

violeta. Amor: propone un plan que os permita conversar con calma.

propone un plan que os permita conversar con calma. Salud: procura no llenar toda la jornada de actividades.

procura no llenar toda la jornada de actividades. Dinero: fija un límite para los gastos de ocio.

fija un límite para los gastos de ocio. Número de la suerte: 9.

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Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día favorece el trabajo metódico y las decisiones meditadas. Avanza paso a paso sin perder de vista tus prioridades.

Color: gris.

gris. Amor: muestra interés por lo que necesita la otra persona.

muestra interés por lo que necesita la otra persona. Salud: intercala descansos entre las tareas.

intercala descansos entre las tareas. Dinero: una planificación sencilla te ayudará a organizarte.

una planificación sencilla te ayudará a organizarte. Número de la suerte: 10.

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Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una idea diferente puede servir para abordar un problema conocido. Contrástala con otras personas antes de ponerla en práctica.

Color: azul.

azul. Amor: una charla abierta puede despejar dudas.

una charla abierta puede despejar dudas. Salud: reserva un rato para una actividad que disfrutes.

reserva un rato para una actividad que disfrutes. Dinero: comprueba tu presupuesto antes de hacer planes.

comprueba tu presupuesto antes de hacer planes. Número de la suerte: 11.

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Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te ayudará a comprender mejor el ambiente que te rodea. Pon límites a las distracciones para atender tus compromisos.

Color: turquesa.

turquesa. Amor: comparte tus inquietudes con naturalidad.

comparte tus inquietudes con naturalidad. Salud: dedica tiempo a descansar sin prisas.

dedica tiempo a descansar sin prisas. Dinero: deja para otro momento las decisiones apresuradas.

deja para otro momento las decisiones apresuradas. Número de la suerte: 12.

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Consejo astral para hoy

Organiza tus prioridades y escucha a quienes te rodean. Una pausa antes de decidir puede ayudarte a afrontar la jornada con más calma.

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