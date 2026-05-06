KIEV (EFE) – En un giro diplomático que marca el fin de una de las etapas más tensas entre Budapest y Kiev, el Gobierno húngaro ha procedido este miércoles a la devolución de los activos financieros incautados a Ucrania el pasado mes de marzo. La entrega de estos fondos, realizada bajo el mandato del primer ministro saliente Víktor Orbán, se interpreta como un gesto de transición ante el inminente cambio de poder en Hungría.

El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado la recepción de los bienes a través de sus redes sociales, calificando el acto como un «paso importante» para restablecer los lazos bilaterales.

El «botín» de la discordia

La operación, que en su día fue tildada de «ilegal» y «piratería estatal» por parte de Ucrania, involucró a las fuerzas especiales húngaras cuando interceptaron un convoy del banco público Oschadbank. Los activos retornados hoy incluyen:

9 kilogramos de oro en lingotes.

en lingotes. 40 millones de dólares en efectivo.

en efectivo. 35 millones de euros procedentes de una entidad bancaria austríaca.

El factor Péter Magyar

Aunque la devolución ha sido ejecutada por la administración saliente, Zelenski ha vinculado directamente este «cambio de actitud» a la nueva realidad política en Hungría. La victoria electoral de Péter Magyar el pasado 12 de abril parece haber desbloqueado un conflicto que Orbán utilizó como eje central de su campaña, cargando duramente contra el mandatario ucraniano.

«Hoy los fondos han sido retornados. Agradezco la actitud constructiva de Hungría tras el resultado electoral; es un paso necesario para nuestras relaciones». — Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Un hito en la tensión regional

La confiscación de estos fondos en marzo supuso el punto de máxima fricción entre ambos países. Mientras Orbán justificaba la intervención del convoy por supuestas irregularidades, Kiev siempre mantuvo que se trataba de un movimiento puramente político para desestabilizar su economía en plena guerra. Con la entrega del oro y el dinero, se cierra uno de los episodios más polémicos de la etapa final del liderazgo de Orbán en la Unión Europea.