LA PAZ (EFE) – La justicia boliviana ha marcado un hito en el calendario judicial del país. El próximo lunes 11 de mayo, el expresidente Evo Morales (2006-2019) deberá enfrentarse a un juicio oral por el delito de trata agravada de personas. El caso se centra en la presunta relación que el exmandatario mantuvo con una menor de edad en 2016, fruto de la cual habría nacido una hija mientras él aún ejercía la presidencia.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija ha sido el encargado de fijar la audiencia, que está programada para las 08:20 hora local.

Detalles del proceso judicial

Dada la alta sensibilidad del caso y el perfil del acusado, el tribunal ha tomado medidas excepcionales para garantizar el orden durante la jornada:

Seguridad reforzada: Se ha solicitado formalmente a la Policía boliviana un despliegue de seguridad y resguardo especial debido a la «naturaleza del proceso y su relevancia».

Se ha solicitado formalmente a la Policía boliviana un despliegue de seguridad y resguardo especial debido a la «naturaleza del proceso y su relevancia». La acusación: El delito tipificado es el de trata de personas agravado , relacionado con la relación sostenida con una menor hace una década.

El delito tipificado es el de , relacionado con la relación sostenida con una menor hace una década. Sede del juicio: El proceso se llevará a cabo en la ciudad sureña de Tarija, donde se habrían originado los hechos investigados.

La defensa anuncia su inasistencia

A pesar de la citación oficial, el entorno legal de Morales ya ha adelantado que el expresidente no tiene intención de personarse en el juzgado.

«No se presentará en la audiencia porque no se ha cometido ningún delito. El proceso se basa en una acusación forzada y falsa con fines mediáticos». — Nelson Cox, abogado de Evo Morales.

Contexto político

Este juicio llega en un momento de máxima tensión en Bolivia, donde la figura de Morales sigue siendo central pero altamente controvertida. Mientras la justicia busca esclarecer los hechos ocurridos en 2016, la defensa insiste en que se trata de una maniobra de persecución política. El lunes se desvelará si la ausencia del exmandatario deriva en una orden de aprehensión o si el proceso continúa por otras vías legales.