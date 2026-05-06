Kiev denuncia el lanzamiento de más de 100 drones y misiles tras la entrada en vigor del alto el fuego teórico. Ucrania sostiene que el «parón» anunciado por el Kremlin para el 9 de mayo es solo una medida de protección para Putin.

KIEV – La guerra en Ucrania entra en una nueva fase de tensión dialéctica y militar este 6 de mayo. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha denunciado que Rusia ha ignorado por completo la oferta de tregua propuesta por el presidente Volodímir Zelenski, la cual debía haber entrado en vigor la pasada medianoche.

Ataques masivos en las últimas horas

Lejos de silenciar las armas, el parte de la Fuerza Aérea de Kiev detalla una actividad frenética por parte de las tropas rusas entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles:

Drones: Más de 100 lanzamientos contra diversos puntos del territorio.

Más de 100 lanzamientos contra diversos puntos del territorio. Misiles: Al menos 3 proyectiles impactaron en suelo ucraniano.

Al menos 3 proyectiles impactaron en suelo ucraniano. Regiones afectadas: Los ataques más recientes se han concentrado en Járkov (noreste) y Zaporiyia (sureste), causando daños en zonas residenciales.

«Moscú ha ignorado una vez más un llamamiento realista y justo para poner fin a las hostilidades», lamentó Sibiga, recordando que la propuesta contaba con el respaldo de la Unión Europea y países como España, Alemania y Argentina.

El trasfondo del 9 de mayo: ¿Paz o estrategia?

El cruce de propuestas de tregua tiene una fecha clave en el calendario: el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi con un gran desfile militar en la Plaza Roja.

Propuesta de Tregua Origen Argumento Alto el fuego 8-9 mayo Rusia (Kremlin) Conmemoración del Día de la Victoria. Tregua desde medianoche Ucrania (Zelenski) Respuesta inmediata para cesar hostilidades ya.

Zelenski ha sido tajante al calificar el movimiento de Vladímir Putin como una maniobra defensiva. Según el líder ucraniano, el Kremlin no busca la paz, sino proteger Moscú de posibles ataques ucranianos durante los actos de exaltación patriótica del 9 de mayo, garantizando así la seguridad del presidente ruso durante el desfile.

Reacción internacional

La comunidad internacional observa con escepticismo este nuevo fracaso en el cese de hostilidades. Mientras Kiev insiste en que su oferta era un paso hacia el fin de la violencia, el flujo de ataques rusos confirma que, sobre el terreno, la prioridad de Moscú sigue siendo la presión militar constante sobre los centros urbanos ucranianos antes de sus fechas señaladas.