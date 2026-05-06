WASHINGTON – En un giro inesperado de la política exterior estadounidense, el presidente Donald Trump anunció este martes la suspensión del operativo militar ‘Proyecto Libertad’. La decisión, tomada a petición expresa del gobierno de Pakistán, busca abrir un espacio de negociación para alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán y reducir las tensiones en el Estrecho de Ormuz.

A través de su plataforma Truth Social, Trump justificó la medida señalando un «considerable progreso hacia un acuerdo» con Irán. Aunque no ofreció detalles técnicos sobre los términos de la negociación, el mandatario subrayó que esta pausa es estratégica para determinar si el pacto puede «concretarse y firmarse» en el corto plazo.

Puntos clave del anuncio:

Suspensión operativa: El ‘Proyecto Libertad’, iniciado apenas el 3 de mayo, queda en pausa.

El ‘Proyecto Libertad’, iniciado apenas el 3 de mayo, queda en pausa. Persistencia del bloqueo: A pesar del cese de este operativo específico, el bloqueo naval estadounidense sobre Irán se mantiene vigente.

A pesar del cese de este operativo específico, el sobre Irán se mantiene vigente. Mediación externa: La petición de Pakistán ha sido el catalizador para que Washington reevalúe la presión militar inmediata en favor de la vía diplomática.

Un balance complicado en la zona de conflicto

El despliegue, coordinado por el Comando Central (CENTCOM), ha enfrentado serios desafíos desde su implementación. Según reportes militares, la efectividad de la misión fue limitada:

Escoltas mínimas: Las fuerzas estadounidenses solo lograron asegurar el tránsito de un reducido grupo de embarcaciones comerciales. Hostilidades constantes: Se registraron múltiples ataques con drones y pequeñas embarcaciones rápidas. Emiratos Árabes Unidos ha señalado directamente a Irán como responsable de estos incidentes. Maniobras defensivas: Fuentes militares confirmaron que los buques de guerra estadounidenses, incluido el portaaviones Abraham Lincoln, se vieron obligados a realizar maniobras defensivas constantes para proteger a los mercantes.

El fin de la ‘Furia Épica’

Horas antes del anuncio presidencial, el Secretario de Estado, Marco Rubio, dio por concluida la fase ofensiva contra Irán que comenzó el pasado 28 de febrero bajo el nombre de ‘Operación Furia Épica’.

«La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa», declaró Rubio en la Casa Blanca.

Con este movimiento, la administración Trump transita de una postura de confrontación directa a una fase «defensiva» y diplomática, condicionada a la voluntad de Teherán de sentarse a la mesa de negociaciones bajo la nueva mediación regional.