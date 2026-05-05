WASHINGTON – En un movimiento sin precedentes en la historia democrática de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha iniciado una agresiva campaña para estampar su sello personal en la iconografía oficial del país. Desde pasaportes con su rostro hasta el rebautizo de instituciones culturales, el mandatario busca consolidar un legado visual omnipresente antes de finalizar su mandato.

El «sello Trump» en documentos y moneda

La administración ha anunciado una serie de cambios en elementos cotidianos que han desatado una intensa polémica ética y legal:

Pasaportes de «oro»: Por el 250º aniversario de la independencia, los nuevos pasaportes incluirán el rostro de Trump junto a la Declaración de Independencia y su firma en color dorado .

Por el 250º aniversario de la independencia, los nuevos pasaportes incluirán el rostro de Trump junto a la Declaración de Independencia y su firma en . Billetes de dólar: El Departamento del Tesoro emitirá papel moneda con la rúbrica del presidente para «destacar sus logros económicos», rompiendo la tradición de no incluir firmas de presidentes en ejercicio.

El Departamento del Tesoro emitirá papel moneda con la rúbrica del presidente para «destacar sus logros económicos», rompiendo la tradición de no incluir firmas de presidentes en ejercicio. Monedas de 24 quilates: Se ha aprobado una moneda conmemorativa de oro con la efigie de Trump, a pesar de las normativas federales que prohíben representar a mandatarios actuales en el dinero.

La conquista del espacio público y cultural

La estrategia de «marcar» el territorio se ha extendido a los edificios más emblemáticos de la capital estadounidense, transformando monumentos nacionales en espacios con marca propia.

Institución Nuevo nombre / Intervención Conflicto generado Centro Kennedy Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy Malestar en la familia Kennedy por alterar el memorial oficial. Instituto de la Paz Inst. de Paz de EE. UU. Donald J. Trump Primera vez que se rebautiza este centro creado por el Congreso. Parques Nacionales Pases anuales con su retrato oficial Críticas por politizar el acceso a entornos naturales.

Fondos a cambio de nombres: El presidente llegó a condicionar 16.000 millones de dólares para infraestructuras ferroviarias en Nueva York a cambio de rebautizar la estación Penn y el aeropuerto Dulles con su nombre, aunque la propuesta no prosperó.

Un paisaje urbano transformado

En Washington D.C., la presencia visual de Trump ha dejado de ser meramente institucional para volverse decorativa a gran escala. Fachadas de edificios gubernamentales han sido cubiertas con fotografías gigantes del mandatario, una práctica que sus críticos califican de propia de un culto a la personalidad y que es «poco habitual para un presidente en funciones».

Incluso se ha proyectado la construcción de un Arco del Triunfo en la capital, cuya maqueta fue presentada recientemente por el propio Trump, simbolizando su intención de dejar una huella arquitectónica imborrable en el paisaje de los Estados Unidos.