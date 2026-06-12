El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria califica de «positiva» la última reunión de trabajo, en la que se han asentado las bases para aplicar las 1.533 horas anuales y mejorar las condiciones del sector.

El camino hacia la optimización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en Ceuta sigue sumando pasos firmes. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Junta de Personal mantuvieron este pasado jueves una reunión de trabajo que ambas partes han calificado de «positiva» y que ha servido para sentar los cimientos de importantes mejoras en el sector, con el foco principal puesto en la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales (lo que equivale a un total de 1.533 horas anuales).

A través de un comunicado oficial, Ingesa destacó que uno de los ejes centrales del encuentro fue la actualización del Acuerdo 061-SUAP de 2007, una normativa que requiere una urgente adaptación al nuevo marco de las 35 horas. Durante la sesión, la Administración valoró diversas propuestas sindicales que abarcan desde los horarios de apertura de los centros de salud hasta las tablas de ponderación previstas para el próximo ejercicio.

Demandas retributivas sobre la mesa

La Junta de Personal aprovechó el encuentro para trasladar una serie de demandas específicas orientadas a mejorar la retribución de los profesionales sanitarios. Entre las principales peticiones destacan:

El cobro regulado de noches, domingos y festivos .

. La revisión y mejora de los conceptos de productividad .

. La gestión eficiente de las horas reflejadas en las tablas correspondientes al presente año 2026.

Compensación por turnicidad: De cara al año 2027, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de mejorar la ponderación horaria para el personal sujeto a turno rotatorio. La propuesta contempla aplicar un coeficiente de 1,20 que se negociará formalmente en la mesa sectorial, una medida que busca compensar la penosidad de estos turnos y favorecer la conciliación familiar.

Calendario de próximas citas y nuevo Grupo de Trabajo

Para garantizar que estos avances no se estanquen y se traduzcan en realidades jurídicas y laborales, se ha establecido una hoja de ruta con fechas clave para este mes de junio:

12 de junio (Hoy): Celebración de una reunión interna de la Junta de Personal para unificar posturas.

Celebración de una reunión interna de la Junta de Personal para unificar posturas. 18 de junio: Próximo encuentro oficial (12:00 horas) que contará con la asistencia de un representante por cada sindicato.

Asimismo, ambas instituciones han confirmado la inminente creación de un Grupo de Trabajo. Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad directa de resolver cualquier duda organizativa que pueda surgir y, en última instancia, elaborar una nueva resolución actualizada que garantice la aplicación efectiva y sin fisuras de todas estas mejoras en el ámbito sanitario de Ceuta.