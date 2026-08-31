JERUSALÉN / MADRID.– El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado de forma contundente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de «mentir descaradamente» tras insinuar este último la existencia de campañas de desinformación orquestadas por Israel durante la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.

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El choque diplomático se desencadenó tras las declaraciones realizadas por Sánchez en una entrevista concedida a la Cadena SER. Durante la emisión, el jefe del Ejecutivo español sugirió que países como Rusia o Israel habrían intervenido mediante la difusión de bulos y contenidos engañosos respecto a la entrada de personas en el enclave español desde Marruecos. Según sostuvo el presidente, dicha interferencia no respondería al interés por los flujos migratorios, sino a represalias por las «posiciones valientes» adoptadas por España ante el conflicto en Gaza y la guerra de Ucrania.

Respuesta del Ministerio de Exteriores israelí

La reacción de la diplomacia israelí no se ha hecho esperar. A través de un mensaje publicado en la red social X, Gideon Saar negó categóricamente cualquier vinculación de su país con la difusión de información falsa vinculada a Ceuta y rechazó los señalamientos del mandatario español.

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«Mintió de nuevo, acusando asombrosamente a Israel de difundir información engañosa respecto a los eventos en Ceuta», manifestó el canciller israelí. Saar añadió que «continuar difundiendo mentiras difamatorias no desviará la atención del fracaso vergonzoso de Sánchez para gestionar los asuntos de su país».

Escalada en las relaciones diplomáticas

Este nuevo cruce de acusaciones profundiza el deterioro del vínculo diplomático entre Madrid y Tel Aviv. Las discrepancias se han agudizado progresivamente a raíz de las críticas del Ejecutivo español a las operaciones militares en Gaza y Líbano, así como por el reconocimiento oficial del Estado Palestino por parte de España en 2024.

Cabe recordar que dicha decisión motivó la retirada de la embajadora israelí en Madrid, paso al que respondió el Gobierno español el pasado mes de marzo retirando a su embajadora en Tel Aviv, manteniendo actualmente ambas delegaciones la representación al nivel de encargadas de negocios.