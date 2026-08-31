CEUTA.– La Fiscalía ha registrado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta entre el 30 de julio y este lunes, periodo que coincide con la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma. Según informan fuentes fiscales a la agencia EFE, entre las víctimas contabilizadas figuran nueve menores de edad con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

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Del total de los 23 casos bajo investigación judicial, cinco corresponden a agresiones con penetración. Los datos recopilados por el Ministerio Público reflejan el impacto en la seguridad ciudadana durante estas últimas semanas de presión asistencial y migratoria.

Ocho presuntos agresores identificados

Hasta el momento, las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil han permitido la identificación de ocho presuntos autores relacionados con estas denuncias. En cuanto a sus nacionalidades, cuatro son ciudadanos marroquíes, tres de nacionalidad española y uno de origen belga.

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No obstante, la Fiscalía precisa que el resto de los agresores involucrados en los incidentes registrados aún no ha podido ser localizado ni identificado por las fuerzas de seguridad, por lo que las pesquisas continúan abiertas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.