La Ciudad Autónoma de Ceuta ha salido al paso de las recientes manifestaciones vertidas por el exdiputado y empresario Marcos de Quinto sobre el desarrollo de la iniciativa marítima ‘Armada de la Solidaridad’. La institución regional ha desmentido de forma categórica haber asumido o financiado coste alguno del ágape celebrado este pasado sábado con motivo de la llegada de la flotilla.

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La controversia se desencadenó a raíz de varias publicaciones difundidas por De Quinto en su cuenta de la red social X. En sus mensajes, el empresario aseguró que el evento culinario había sido sufragado por el Ejecutivo autonómico y arremetió de forma directa contra el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi. Según la versión dada por De Quinto, Cecchi intentó interrumpir su discurso cuando invitó a los asistentes a exigir «Elecciones YA», cuestionando además los gestos del consejero durante sus críticas a Marruecos y al Gobierno central.

Rechazo a la utilización partidista de la visita

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Ante estas afirmaciones, desde el Gobierno ceutí han aclarado que la representación institucional —encabezada por el propio Cecchi junto a los consejeros Rafael Martínez Peñalver y Alejandro Ramírez— tuvo como único propósito expresar el agradecimiento de la ciudad hacia quienes navegaron para visibilizar la situación del territorio.

Asimismo, Nicola Cecchi ha condenado frontalmente los ataques vertidos por el exdirigente político, remarcando que sus palabras se realizaron a título estrictamente individual y no reflejan el sentir de los participantes, de la organización ni del conjunto de la sociedad ceutí. «El problema de Ceuta está por encima de cualquier sigla o interés partidista. No va de colores políticos, sino de Ceuta y de la integridad territorial de España», han aseverado con firmeza desde la administración autonómica.

Un gesto solidario ensombrecido por la crispación política

La movilización, calificada por sus promotores como una «armada civil y pacífica», nació con la intención declarada de trasladar un mensaje de respaldo al pueblo ceutí y reafirmar la soberanía de las aguas jurisdiccionales españolas. Sin embargo, la travesía derivó en choque político después de que De Quinto utilizara la tribuna para realizar arengas electorales y reclamar devoluciones de migrantes. Las palabras del empresario provocaron reacciones opuestas en redes sociales, incluyendo críticas e irónicas réplicas por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente.