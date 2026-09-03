El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, participó en el cambio de guardia de Enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta en torno a las 22:00 horas.

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Padilla recorrió consultas y el área de Observación, reuniéndose con médicos, enfermería y TCAE. Según informaron los profesionales, la jornada transcurrió de manera tranquila.

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