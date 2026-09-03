El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de «inaceptable» que gobiernos europeos hayan contribuido a «amplificar la desinformación» en relación con la entrada masiva de inmigrantes que se produjo en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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Durante su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores en Dublín, Albares declaró que España enfrenta «amenazas diversas», incluyendo desinformación, y enfatizó que no es aceptable que otros gobiernos europeos ayuden a difundir esta narrativa errónea sobre la ciudad autónoma.

El ministro aprovechará la reunión para pedir a sus homólogos de la Unión Europea apoyo y más financiación para reforzar la frontera terrestre sur de la UE que representan Ceuta y Melilla, garantizando así la seguridad del espacio sin fronteras Schengen mencionado.

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«La Unión Europea, en estos momentos en los que se enfrenta a tantos desafíos, necesita unidad y solidaridad. Sin solidaridad, no existe», enfatizó Albares, quien destacó que España es un país que siempre ofrece apoyo a sus socios europeos.

El ministro español subrayó la importancia de la frontera sur de Europa, que es también la única que conecta con África. En este contexto, celebró el «Día de Ceuta» y reiteró que la integridad del espacio Schengen está garantizada en la ciudad autónoma.

Finalmente, pidió una reflexión sobre cómo fortalecer esta frontera, la cual considera una de las más desiguales del mundo, a medida que se acerca un nuevo presupuesto multianual europeo destinado a abordar las crisis migratorias y otros desafíos.”