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Ceuta fue protagonista este miércoles en las concentraciones convocadas en distintas ciudades españolas con motivo del Día de Ceuta, donde miles de ciudadanos mostraron su apoyo a la ciudad autónoma.

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Las principales plazas de España acogieron este miércoles a las 20.00 horas concentraciones de apoyo a Ceuta, convocadas frente a los ayuntamientos tras el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los actos reunieron a ciudadanos con banderas de España y de la ciudad autónoma, en jornadas marcadas por los mensajes de respaldo a Ceuta.

En Madrid se celebraron tres protestas en un radio inferior a un kilómetro. Según los datos recogidos en la información, el Ayuntamiento cifró la asistencia en 150.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno situó la cifra en 50.000. La concentración organizada por la FEMP en Cibeles reunió a numerosos asistentes, con cánticos como “Ceuta se defiende”.

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También hubo concentraciones en Barcelona, donde la plaza de Sant Jaume quedó dividida por un cordón de los Mossos entre distintos grupos de manifestantes. En uno de los extremos se situaron alrededor de 300 personas, mientras que miles de ciudadanos ocuparon el resto del espacio disponible y las calles próximas.

Valencia acogió una concentración en la plaza del Ayuntamiento con miles de asistentes que expresaron su rechazo a la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En Zaragoza, la plaza del Pilar reunió a miles de personas bajo el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”.

El apoyo a la ciudad autónoma también se trasladó a otros puntos del país. En Galicia se celebraron más de 200 concentraciones; en Badajoz se estima la presencia de unas 10.000 personas; y en Palma, la plaza de Cort acogió una concentración con unas 10.000 personas según la Policía Local.

En Castilla y León, Toledo y otras ciudades también registraron actos de apoyo. En la plaza del Ayuntamiento de Toledo se concentraron más de 6.000 personas, según datos facilitados por el Partido Popular.

Las movilizaciones llegaron igualmente a Murcia, donde miles de personas participaron en concentraciones en municipios como Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla y Los Alcázares para mostrar su apoyo a Ceuta y expresar su malestar por la gestión de la crisis migratoria.