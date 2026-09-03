El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez, ha asegurado este martes que Ceuta continúa atravesando una situación «muy complicada» debido a la reciente entrada masiva de inmigrantes en la ciudad.

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Ramírez ha insistido en la necesidad de que el Estado refuerce de manera urgente los medios humanos y materiales desplegados en la ciudad para hacer frente a esta crisis.

La situación actual plantea desafíos significativos para la gestión de la inmigración y la seguridad en Ceuta, lo que requiere una respuesta coordinada y efectiva.

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