El Parlamento Europeo mostró su respaldo a Ceuta en una concentración que tuvo lugar este miércoles, 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta. Alrededor de 200 personas, entre eurodiputados y personal parlamentario, se unieron frente a la sede del Parlamento en Bruselas, exigiendo una respuesta firme ante la crisis migratoria que afectó a la ciudad autónoma a finales de julio.

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Durante el acto, representantes del Partido Popular y Vox reiteraron su demanda de dimisión del Gobierno español por la gestión de la crisis. La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, acusó al presidente Pedro Sánchez de no defender la integridad territorial de Ceuta y exigió elecciones anticipadas.

Montserrat hizo referencia a informes que sugieren que la entrada masiva de inmigrantes fue facilitada por gendarmes marroquíes, afirmando que el Ejecutivo conocía la situación y no actuó adecuadamente para proteger a Ceuta.

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Desde Vox, su jefe en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, consideró que la crisis es un «acto de guerra híbrida» y solicitó la suspensión de los acuerdos de cooperación entre la UE y Marruecos, así como sanciones contra el país vecino por su papel en la crisis migratoria.

En la concentración también estuvieron presentes los eurodiputados españoles independientes Nora Junco y Diego Solier, quienes se unieron al clamor de sus colegas en defensa de Ceuta y su población. Las peticiones a la UE fueron unánimes, exigiendo una reacción contundente y un cambio en la política migratoria hacia Marruecos.

A medida que la crisis perdura, la comunidad ceutí se mantiene unida y espera que se tomen medidas efectivas para garantizar su seguridad y bienestar.