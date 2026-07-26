El actor que encarnó a Sheldon Cooper durante doce temporadas admite que vivió una época de infelicidad y presión extrema, señalando que la fama y la exigencia profesional eclipsaron sus años de mayor reconocimiento en la televisión mundial

La imagen pública de la comedia televisiva no siempre coincide con la vivencia personal de quienes la protagonizan. Durante doce temporadas y un total de 279 episodios emitidos entre 2007 y 2019, Jim Parsons se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la pequeña pantalla global gracias a su interpretación del brillante y peculiar científico Sheldon Cooper en la sitcom de la CBS The Big Bang Theory. Sin embargo, tras los reconocimientos críticos y la proyección internacional, el intérprete ha revelado el impacto personal que supuso aquel nivel de exigencia y popularidad, llegando a calificar esa etapa como un periodo marcado por la infelicidad y la presión constante.

En una entrevista concedida a la revista People, el actor estadounidense ha recordado el contraste entre la proyección pública de su carrera y el coste emocional que experimentó durante los años de grabación. Parsons ha confesado que, al analizar ese tiempo con perspectiva, comprende cómo la dinámica laboral afectó a su bienestar: «Al mirar atrás, me doy cuenta de que, en muchos sentidos, incluso en algunos de los mejores momentos de mi vida, fui infeliz».

La cara oculta del éxito en la televisión de masas

El debut de The Big Bang Theory en 2007 inició un fenómeno televisivo que situó a sus actores principales en la cumbre de la industria. Junto a los personajes de Leonard, Penny, Howard y Raj, Sheldon Cooper se consolidó como el eje central de una ficción que en España se encuentra disponible en las plataformas HBO Max y Movistar+. El trabajo de Parsons fue distinguido con cuatro premios Emmy al mejor actor de comedia y un Globo de Oro, posicionándolo entre los intérpretes más galardonados de su generación.

A pesar de los galardones y la posición alcanzada en la industria, el actor explica que asumió una carga de trabajo desmedida al considerar que el éxito profesional exigía una disciplina agotadora. «Sentía que tenía que estar haciendo demasiadas cosas a la vez y que el éxito y las cosas buenas de la vida que me sucedían se debían únicamente a ese exceso de trabajo, disciplina y demás», ha relatado el intérprete sobre la percepción que mantenía mientras la serie alcanzaba sus cotas más altas de audiencia.

El desgaste derivado de esa dinámica ha llevado a Parsons a pronunciarse de forma categórica sobre la posibilidad de repetir una experiencia similar en las mismas condiciones. «No lo haría otra vez por ninguna cantidad de dinero», ha sentenciado, subrayando que la compensación económica no justifica la vivencia personal atravesada durante el rodaje de la comedia.

Una nueva etapa y la reconciliación con el personaje

Desde la conclusión de la ficción en 2019, el actor ha reorientado su trayectoria profesional al tiempo que ha modificado la percepción sobre el trabajo que le otorgó fama global. Parsons señala que el distanciamiento temporal le ha permitido establecer una relación diferente con la figura de Sheldon Cooper y con el legado de una serie que forma parte del imaginario colectivo a través de sus reposiciones y su presencia en catálogos de streaming.

«La relación con Sheldon está evolucionando, mejora constantemente. Lo que siento es mejor, lo que siento es más saludable. En ese momento yo no estaba preparado para ello», ha concluido el intérprete, en una reflexión que evidencia el proceso de reconciliación con el papel que marcó su trayectoria profesional tras más de un lustro desde la emisión del último capítulo.