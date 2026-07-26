La adaptación americana de Telemundo califica lo sucedido de «lamentable situación» y justifica la salida de una de las concursantes favoritas para preservar la salud física, emocional y las normas de convivencia del programa

La versión estadounidense de Operación Triunfo ha registrado un hecho inédito en los 25 años de trayectoria del formato desde su origen en España. La adaptación americana del emblemático talent musical, que en el ámbito español emite actualmente la plataforma Prime Video, ejecutó este miércoles 22 de julio la expulsión disciplinaria de Acuarela. La participante, reconocida como la benjamina de la edición y una de las aspirantes más destacadas y queridas por la audiencia, fue obligada a abandonar el centro de formación tras incurrir en una conducta indebida.

La determinación de los responsables del espacio generó desconcierto entre los seguidores del concurso. No obstante, durante la emisión de la última gala en la cadena Telemundo, la producción ofreció detalles sobre los motivos que propiciaron la salida fulminante de la participante. El momento coincidió con la mecánica de la entrega, en la que los propios alumnos ejercieron su derecho a salvar a uno de los cuatro nominados de la semana.

Declaraciones de la dirección y motivos de la sanción

Tras difundirse las imágenes en las que la concursante recibía la notificación de la producción y preparaba su equipaje para dejar las instalaciones, la presentadora Natalia Téllez se dirigió a los espectadores para argumentar la decisión institucional. Téllez detalló la postura de la cadena sobre lo acontecido en el recinto de convivencia: «El día de ayer dentro de la Academia de OT sucedió una lamentable situación entre los alumnos. Y para Telemundo la salud física y emocional de nuestros alumnos es la máxima prioridad. En una competencia como esta, la convivencia es uno de los pilares más importantes para el aprendizaje de nuestros alumnos».

La conductora del programa enfatizó la necesidad de mantener los estándares normativos del formato para justificar la medida adoptada tras una evaluación interna de los hechos: «Operación Triunfo: Estados Unidos está comprometido con los valores de respeto, responsabilidad y profesionalismo que definen la competencia. Tras una revisión exhaustiva, se determinó que Acuarela incurrió en conductas que contravienen el código de conducta del programa y, como resultado, ha sido retirada de la competencia. Estas decisiones nunca se toman a la ligera, pero nuestra máxima prioridad es mantener un entorno que sea seguro y respetuoso para todos los participantes».

El programa no emitió las imágenes del incidente en las que la concursante quebrantó las normas, ni tampoco se transmitió dicho fragmento a través del canal en directo de YouTube, una circunstancia que propició la aparición de rumores y especulaciones. Sin embargo, la información trasladada por la producción apunta a una actitud reprobable por parte de la joven hacia alguno de sus compañeros.

El recordatorio del código de conducta en la Academia

En el transcurso de la gala, la directora de la Academia, Erika Ender, intervino para reiterar a los participantes la obligación de cumplir el reglamento interno del concurso: «No tenemos duda del talento de Acuarela, pero realmente, como les digo todo el tiempo, estamos trabajando en una escuela de alto rendimiento y conviviendo. Por eso es importantísimo que entendamos la importancia de las reglas, no solo a nivel académico sino a nivel humano. Hay que entender el respeto y entender las líneas. Hay que seguir indicaciones, reglas y conductas, sin excepción». Sus palabras recalcaron que la infracción cometida por la concursante estuvo vinculada a la vulneración de las pautas de respeto fijadas para la convivencia dentro del espacio televisivo.