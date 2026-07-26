26 de julio de 2017: el piloto Ángel Nieto sufrió un accidente con un quad y falleció el 3 de agosto por las lesiones derivadas del impacto. Ceuta, como ciudad puente, conecta estas efemérides con la memoria colectiva española a través de sus protagonistas.

2017: el 12+1 veces campeón Ángel Nieto sufre un accidente de quad

El 26 de julio de 2017 Ángel Nieto, figura esencial del motociclismo español, resultó gravemente lesionado en un accidente con un quad. La gravedad de las heridas provocó su muerte el 3 de agosto.

Nieto acumuló títulos y reconocimientos que lo convirtieron en referente del deporte; este episodio sirvió para recordar los riesgos inherentes a la práctica de vehículos todo terreno incluso para pilotos veteranos.

2005: la policía francesa detiene a sospechosos vinculados al 11-M

En 2005, junto a la frontera entre Francia y Bélgica, la policía francesa detuvo a dos hombres presuntamente relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La operación ilustró la dimensión transnacional de las pesquisas sobre el 11-M y la necesidad de colaboración entre fuerzas de seguridad para rastrear redes y cerrar trámites judiciales en distintos países.

2004: Juan Goytisolo gana el Premio Juan Rulfo

En 2004, el escritor Juan Goytisolo recibió el Premio Juan Rulfo, un reconocimiento con proyección en el ámbito de la literatura hispana.

Los galardones como este contribuyen a visibilizar trayectorias literarias y a conectar a los autores con nuevos lectores, tanto en España como en América Latina.

2003: Juan Oiarzabal corona el Hidden Peak y empata el récord de Messner

En 2003, el alpinista Juan Oiarzabal alcanzó la cima del Hidden Peak y igualó el récord de Reinhold Messner al completar dieciocho ascensiones a ochomiles.

Detrás de esa cifra hay logística, riesgo y resistencia física y mental; logros como este sitúan a España en la historia del alpinismo de altura.

2021: Tokio 2020, historia olímpica con Hidilyn Díaz y el skate de estreno

El 26 de julio de 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la pesista filipina Hidilyn Díaz ganó la medalla de oro en la categoría de 55 kg con un total de 224 kg (97 kg en arranque y 127 kg en dos tiempos), la primera medalla de oro olímpica para Filipinas.

Ese mismo día el skate-boarding debutó como deporte olímpico: la japonesa Momiji Nishiya (13 años) obtuvo el oro, la brasileña Rayssa Leal (13 años) la plata y Funa Nakayama (16 años) el bronce, marcando el inicio de una nueva disciplina en el programa olímpico.

Cierre

El 26 de julio reúne episodios que van desde tragedias y hazañas deportivas hasta premios literarios y avances en seguridad internacional. Cada entrada de este día aporta una pieza al mosaico de la memoria colectiva española.