Este domingo 26 de julio de 2026 la máxima prevista en Ceuta es de 33°C y la mínima de 21°C, con cielo despejado y viento del Este, según la AEMET.

La sensación térmica alcanzará en su punto máximo alrededor de 31°C y la mínima se mantiene en 21°C. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. El viento soplará del Este a 15 km/h y la humedad relativa oscilará entre un 40% mínimo y un 95% máximo, lo que puede aumentar la sensación de bochorno en franjas del día.

Previsión para los próximos días

Para el lunes 27 de julio AEMET prevé un descenso de la máxima hasta los 26°C y mínima de 21°C, con muy nuboso y viento del Este a 10 km/h, lo que suaviza el calor del domingo. El martes 28 de julio las temperaturas subirán ligeramente a 27°C de máxima y 22°C de mínima, con intervalos nubosos y rachas de Este hasta 25 km/h. Para el miércoles 29 de julio AEMET indica 27°C de máxima y 22°C de mínima; el campo de viento aparece sin especificar en los datos facilitados, por lo que conviene consultar la actualización de la previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 33°C

33°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 40% a 95%

40% a 95% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Índice UV máximo de 9: protéjase con sombrero o gorra, aplíquese crema solar y limite la exposición en las horas centrales. Aunque no hay previsión de lluvia (0%), la combinación de calor y viento del Este exige hidratarse con frecuencia y buscar sombra si permanece al aire libre durante largos periodos.