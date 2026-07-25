Las dos estaciones CEPSA de Ceuta marcan el mínimo de Gasolina 95 hoy: 1.478 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del domingo, 26 de julio de 2026).

El Ministerio analizó 10 estaciones: el precio medio en la ciudad es de 1.522 €/L para Gasolina 95 (mín 1.478, máx 1.538), 1.565 €/L para Gasolina 98 y 1.544 €/L para Diésel A (mín 1.508, máx 1.558). Elegir la opción más barata en 95 puede significar hasta 3,00 € de ahorro en un depósito de 50 L; en Diésel A la diferencia máxima supone alrededor de 2,50 € por 50 L; en 98 la variación es mucho menor (≈0,008 €/L, unos 0,40 € por 50 L).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Las opciones más económicas detectadas para la Gasolina 95 se concentran en dos CEPSA y en dos ON365.

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.478 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.478 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.519 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.519 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.537 €/L

La diferencia entre el mínimo (1.478 €/L) y el máximo en la lista (1.538 €/L) es de 0,06 €/L (6 céntimos por litro), lo que equivale a 3,00 € en un depósito de 50 L.

Gasolina 98

En Gasolina 98 lidera ON365, con varias estaciones SHELL inmediatas en el ranking.

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.559 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.559 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.567 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.567 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.567 €/L

La variación máxima entre los precios listados para 98 es de 0,008 €/L (≈0,8 céntimos), unos 0,40 € por 50 L.

Diésel

En Diésel A las CEPSA vuelven a ofrecer los mínimos detectados hoy.

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.508 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.508 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.539 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.539 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.557 €/L

Entre el mínimo (1.508 €/L) y el máximo registrado (1.558 €/L) hay 0,05 €/L de diferencia (5 céntimos), lo que supone unos 2,50 € de ahorro por un llenado de 50 L.

Las más caras

Máximos detectados hoy para Gasolina 95 en el listado:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.538 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.537 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.537 €/L

Consejos

Compara por litro : pequeñas diferencias por litro pueden acumularse si repostas con frecuencia.

: pequeñas diferencias por litro pueden acumularse si repostas con frecuencia. Ten en cuenta la logística : valora el tiempo y la distancia; el ahorro por precio puede compensar o no según tu ruta.

: valora el tiempo y la distancia; el ahorro por precio puede compensar o no según tu ruta. Revisa el tipo de carburante : confirma siempre que el surtidor corresponde a 95, 98 o Diésel antes de repostar.

: confirma siempre que el surtidor corresponde a 95, 98 o Diésel antes de repostar. Planifica repostajes: si tu rutina lo permite, elige repostar donde y cuando los precios sean más bajos dentro de la semana.

Datos consultados para Ceuta (domingo, 26 de julio de 2026) del Ministerio para la Transición Ecológica.