Juan Sergio Redondo, en una declaración a través de su cuenta de Instagram, ha invitado a la izquierda a conocer de primera mano la situación en Ceuta. Según Redondo, los ceutíes viven con miedo debido a lo que él describe como una invasión y un aumento de la inseguridad.

Lee tambien: Entrevista a Redondo sobre crisis migratoria en Ceuta

El político insta a que experimenten el temor que enfrentan las familias ceutíes por sus seres queridos y sugiere que las violaciones son un hecho diario en la ciudad. Con estas afirmaciones, Redondo subraya la intensidad del clima de inseguridad en Ceuta.

Publicación original de andalucia_vox: ver en redes sociales.

Lee tambien: Redondo Pacheco exige explicaciones al Gobierno