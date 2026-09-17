El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que exige al presidente del Gobierno, Sánchez, aplicar de inmediato el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Asimismo, se solicita garantizar la seguridad y acelerar el retorno de adultos y menores.

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La resolución, aprobada con 339 votos a favor, reclama una respuesta coordinada de la Unión Europea ante la presión migratoria, protegiendo las fronteras exteriores y promoviendo una mayor cooperación en retornos. El Partido Popular de Ceuta ha agradecido el apoyo de los parlamentarios, destacando especialmente a Alberto Núñez Feijóo, Dolors Montserrat, Alma Ezcurra y Esteban González Pons.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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