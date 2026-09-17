Redondo Pacheco ha invitado a la izquierda a conocer de primera mano la situación en Ceuta. Según afirma, los ceutíes viven una realidad que incluye invasiones y violaciones diarias.

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El político sugiere que experimenten el miedo que los residentes expresan por sus familias, incluyendo hijos, padres y abuelos.

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