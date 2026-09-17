El miembro de Vox, @GaviraVox, ha realizado declaraciones críticas sobre la situación en Ceuta, señalando que «hay un Gobierno invasor, que es el Gobierno de Marruecos» y acusando a Pedro Sánchez de ser un «Gobierno traidor» por consentir esta supuesta invasión.

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GaviraVox destaca que el objetivo es garantizar la soberanía y la integridad territorial de Ceuta, y asegura que «los que nos han invadido vuelvan por el mismo camino».

Publicación original de @AndaluciaVox: ver en redes sociales.

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