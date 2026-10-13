El presidente ceutí entrega la llave de la ciudad a Felipe VI y doña Letizia durante una histórica visita oficial marcada por la gravedad de la crisis migratoria.

Lee tambien: Vivas califica la situación de Ceuta de «insostenible» y acusa a Pedro Sánchez de inacción tras la crisis de julio

CEUTA — El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado este martes una severa advertencia sobre la insostenible situación que atraviesa la ciudad autónoma. Tras reunirse con SS. MM. los Reyes con motivo de su visita oficial, el líder ceutí ha asegurado que la región afronta el escenario «más difícil de su historia reciente» y ha alertado de que se ha convertido «en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar».

PUBLICIDAD

Un aviso contundente tras la entrega de la llave de la ciudad

Las declaraciones de Vivas se produjeron en el Ayuntamiento de la ciudad autónoma, inmediatamente después del encuentro mantenido con Felipe VI, la reina Letizia y el ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único para la gestión de la crisis. Minutos antes, el presidente ceutí había protagonizado el acto simbólico de entrega de la llave de la ciudad a Felipe VI, en un marco condicionado por la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes registrada entre el 30 y el 31 de julio a través de la frontera marroquí.

Lee tambien: Vivas comparece ante la Audiencia Nacional por crisis migratoria

«Ceuta atraviesa el momento más difícil de su historia reciente; es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar» — Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

Calurosa acogida a los monarcas antes de su viaje a Melilla

A pesar de la gravedad del diagnóstico transmitido por el presidente autonómico, los Reyes fueron recibidos sobre las 12:30 horas en la Gran Vía por una multitud de ceutíes que salieron a la calle para mostrar su respaldo a la Corona.

Don Felipe y doña Letizia continúan durante esta tarde con diversos compromisos sociales en Ceuta, donde pernoctarán antes de trasladarse este miércoles a Melilla. Esta gira de la Jefatura del Estado por ambas ciudades autónomas pone fin a 19 años de ausencia institucional, tras el último viaje realizado por los reyes Juan Carlos I y Sofía en el año 2007.