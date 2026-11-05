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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, acompañó a los empleados públicos en un minuto de silencio que llevan realizando desde el comienzo de la invasión, que ya suma más de 100 días.

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Este acto refleja el compromiso del presidente con los trabajadores de la administración pública y su solidaridad ante la situación que se enfrenta en la ciudad.

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La presencia de Vivas en este importante momento refuerza la unidad de la comunidad ante los retos actuales que vive Ceuta.