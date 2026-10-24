El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha convocado a los medios de comunicación para el próximo lunes, 26 de octubre, a las 13:00 horas, en su sede. La convocatoria es en el marco de la visita a la ciudad de una delegación del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) con el objetivo de mostrar su apoyo a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad.

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Durante la visita, se llevará a cabo una rueda de prensa en la que estarán presentes los representantes del Consejo Andaluz, junto al Dr. Enrique Roviralta, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta.

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Por parte del CACM, asistirán diversos representantes, entre ellos el Dr. D. Alfonso Carmona Martínez, presidente del CACM y del RICOMS; el Dr. D. Pedro Navarro Merino, vicepresidente y presidente del Colegio de Médicos de Málaga; el Dr. D. Gerardo Pérez Chica, vicepresidente II y presidente del Colegio de Médicos de Jaén; la Dra. D.ª María del Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba; la Dra. Isabel Castillo Pérez, presidenta del Colegio de Médicos de Granada; y D. Manuel Pérez Sarabia, secretario general técnico-letrado del CACM.

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La rueda de prensa se realizará en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, ubicada en la C/ Serrano Orive, 1 entresuelo derecha.

Es importante destacar que la sala no dispone de mesa de sonido, por lo que se solicita a los medios de comunicación que acudan con micrófono, cableado y todo el material de sonido necesario para realizar la cobertura del evento.