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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha participado en la apertura del IV Foro Económico de El Español, que se celebra en el Parador Hotel La Muralla.

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Vivas, acompañado por su equipo de Gobierno, fue recibido en la Plaza de África, desde donde inició un recorrido hacia el lugar del evento.

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Este foro reúne a diversas personalidades y líderes económicos para discutir temas relevantes para la comunidad y el desarrollo regional.