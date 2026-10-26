El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, ha defendido la recuperación de la normalidad y la confianza empresarial en la ciudad, destacando que el momento actual es el más difícil de la historia reciente de Ceuta.

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Vivas ha expresado su agradecimiento al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, así como a los representantes de las Cámaras de Comercio, por celebrar su Asamblea General en Ceuta, lo que representa un gesto de apoyo y solidaridad en estos tiempos complicados.

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El mandatario ha enfatizado que la situación afecta a todos los ámbitos, incluido el económico y empresarial, resaltando la importancia de trabajar juntos para enfrentar los desafíos actuales.

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