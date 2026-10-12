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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, saluda a Sus Majestades los Reyes y a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía durante las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional en Madrid.

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Ceuta ha estado representada, un año más, en el homenaje a la Bandera Nacional, el desfile militar y la recepción que tuvo lugar en el Palacio Real. Esta jornada se dedicó a honrar los símbolos y a celebrar todo lo que une a España.

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La participación de Juan Vivas en estos actos resalta la importancia de Ceuta dentro del territorio nacional y su compromiso con los valores que representan la Fiesta Nacional.