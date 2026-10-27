Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, fue recibido con entusiasmo en las instalaciones de El Hormiguero. La llegada del presidente estuvo marcada por una cálida ovación y numerosas muestras de cariño por parte de los presentes.

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Este evento se desarrolló en un ambiente festivo, donde las emociones y los aplausos se reflejaron entre los asistentes en una noche que resultó muy especial tanto para Vivas como para los ciudadanos que se acercaron a mostrar su apoyo.

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La secuencia de este emotivo recibimiento podrá ser vista esta noche a las 21:45 h en Antena 3, promoviendo un sentido de comunidad y orgullo entre los ceutíes.

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