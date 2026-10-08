Algunos jueces han comenzado a anular multas de la DGT por supuestamente atravesar líneas continuas en incorporaciones cuando las imágenes de las cámaras no acreditan de forma clara la infracción. El sistema utiliza dos cámaras sincronizadas para detectar estas maniobras.

Lee tambien: Buxadé exige la dimisión del Gobierno y acusa a Sánchez de «sacar lo peor de sí mismo» contra jueces y periodistas

La DGT sanciona cada día miles de conductores por distintas infracciones de tráfico, pero algunas de estas multas están empezando a ser anuladas por los tribunales por falta de pruebas suficientes.

PUBLICIDAD

El caso que está generando debate está relacionado con los nuevos radares instalados para controlar a los vehículos que se incorporan a una vía principal antes de que termine una línea continua.

Lee tambien: El PP acusa a Begoña Gómez de «aprovecharse» del puesto de Sánchez y prevé que el PSOE «recrudecerá» sus ataques a los jueces

Estos dispositivos utilizan dos cámaras sincronizadas: una controla la vía de aceleración y otra el carril principal. Cuando el sistema detecta que un vehículo se ha incorporado antes de finalizar la línea continua, la información se envía al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de la DGT para tramitar la sanción.

El problema aparece cuando las imágenes no muestran de forma directa que el vehículo haya pisado o atravesado la marca vial. En algunos casos, las cámaras captan al coche en dos posiciones diferentes, pero no muestran el momento exacto de la supuesta infracción.

Algunos jueces consideran que esa reconstrucción de los hechos no es suficiente para eliminar la presunción de inocencia si no existe otra prueba que confirme claramente la maniobra.

Según Circuito.es, un juzgado de Madrid anuló una multa de 200 euros impuesta por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid a un conductor que fue sancionado tras una detección en el kilómetro 20,2 de la A-6, a la altura de Las Rozas, el 28 de enero de 2025.

El conductor recurrió la sanción y el juzgado consideró que las dos fotografías aportadas no demostraban de manera suficiente que el vehículo hubiera atravesado la línea continua.

Desde el citado medio se apunta que decenas de sanciones similares han sido recurridas con éxito por considerar insuficientes las pruebas aportadas. La homologación de una cámara no implica que todas las imágenes obtenidas acrediten automáticamente una infracción.

No obstante, esta situación no significa que todas las multas por líneas continuas vayan a ser anuladas. Cuando las imágenes muestran claramente que el vehículo pisa o cruza la marca vial, la sanción puede mantenerse.

Además, la normativa diferencia entre una denuncia realizada por una cámara y la formulada por un agente de tráfico. En este último caso, las observaciones de los agentes tienen valor probatorio salvo prueba en contrario.

Por el momento, este tipo de cámaras se han instalado en varios puntos de la Comunidad de Madrid, entre ellos la A-1 a la altura de Alcobendas, la A-2 en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, la A-42 tras Getafe y la A-6 cerca de Las Rozas.

La sanción por pisar una línea continua puede alcanzar los 200 euros o más y, según la información facilitada, no implica la pérdida de puntos del permiso de conducir.