MADRID.— El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha exigido este miércoles la dimisión en bloque del Ejecutivo central, instando a sus miembros a «quedarse en casa esperando la querella». El eurodiputado ha criticado con dureza la deriva del Gobierno y ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez esté «sacando lo peor de sí mismo» en sus actuaciones públicas y políticas.

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En sus declaraciones, Buxadé ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha emprendido una ofensiva directa contra los contrapesos del Estado de derecho, apuntando de forma específica a los jueces, los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía. Asimismo, el representante de Vox ha descartado que Sánchez contemple la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para resolver la crisis institucional, asegurando que el Gobierno priorizará su continuidad en el poder pese al desgaste político y legal que atraviesa.

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