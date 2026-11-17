MADRID — El Ejecutivo ha dado un paso decisivo para reforzar el control sobre las condiciones de trabajo y erradicar la opacidad retributiva en el mercado laboral español. A través de una actualización del marco normativo de vigilancia e inspección, el Ministerio de Trabajo ha endurecido el régimen sancionador contra las compañías que oculten datos esenciales sobre la contratación o los salarios de sus plantillas, elevando las multas hasta un máximo de 225.018 euros en los supuestos catalogados como muy graves.

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La iniciativa responde a la necesidad de blindar los derechos de información de los trabajadores desde antes incluso del inicio de la relación laboral y durante toda su vigencia, alinear la legislación nacional con las directrices europeas en materia de transparencia salarial y dotar de mayor capacidad disuasoria a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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Fin a las fórmulas genéricas y obligación de detalle por escrito

Uno de los pilares de este refuerzo normativo es la exigencia de precisión absoluta en la documentación laboral. Las empresas ya no pueden limitarse a emplear cláusulas genéricas como el tradicional «según convenio» para definir aspectos fundamentales del puesto. Con las nuevas obligaciones en vigor, los empleadores deben facilitar por escrito, de forma clara e individualizada, los elementos esenciales del contrato, incluyendo la duración exacta de la jornada, la distribución del tiempo de trabajo, las condiciones de los periodos de prueba y los procedimientos de extinción contractual.

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En el plano retributivo, la normativa obliga a desglosar de manera transparente todos los conceptos que integran el salario base y los complementos, así como a informar sobre las bandas salariales y los criterios objetivos utilizados para determinar la progresión económica y profesional dentro de la organización. El ocultamiento de estas horquillas o la falta de transparencia en los procesos de selección pasan a ser objeto de una vigilancia estrecha por parte de las autoridades laborales.

Escala de sanciones y consecuencias adicionales

El endurecimiento punitivo se articula mediante la aplicación y actualización de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), estableciendo una graduación severa en función de la naturaleza del incumplimiento y el perjuicio causado al trabajador:

Infracciones leves: Sanciones dirigidas a castigar defectos formales o retrasos en la entrega de la información escrita sobre los elementos esenciales del contrato o las modificaciones de las condiciones laborales.

Sanciones dirigidas a castigar defectos formales o retrasos en la entrega de la información escrita sobre los elementos esenciales del contrato o las modificaciones de las condiciones laborales. Infracciones graves: Multas significativamente más elevadas para aquellas empresas que omitan la formalización por escrito cuando sea preceptiva, no elaboren los registros retributivos obligatorios o eludan las auditorías salariales exigidas por ley.

Multas significativamente más elevadas para aquellas empresas que omitan la formalización por escrito cuando sea preceptiva, no elaboren los registros retributivos obligatorios o eludan las auditorías salariales exigidas por ley. Infracciones muy graves: Sanciones que pueden alcanzar hasta los 225.018 euros en los casos más severos, especialmente cuando la ocultación de datos salariales encubra situaciones de discriminación retributiva directa o indirecta, exista reincidencia por parte de la compañía o se detecten represalias contra empleados que hayan reclamado información sobre sus condiciones.

Más allá del impacto económico directo de las multas —que pueden multiplicarse en función del número de trabajadores afectados—, el nuevo escenario conlleva importantes consecuencias accesorias para las empresas infractoras. Entre ellas destacan la obligación de abonar indemnizaciones y atrasos salariales a los perjudicados, la pérdida automática de ayudas, bonificaciones y subvenciones públicas, así como la posible exclusión para participar en procedimientos de contratación y licitaciones con las Administraciones Públicas.

Mayor seguridad jurídica y control inspectivo

Desde el ámbito laboral se subraya que esta batería de medidas busca equilibrar la relación entre empresa y trabajador, eliminando las asimetrías informativas que dificultan la defensa de los derechos laborales. Además, en los procedimientos derivados de posibles desigualdades salariales injustificadas, la carga de la prueba recae sobre la empresa, que deberá acreditar mediante criterios objetivos y neutros la legitimidad de sus políticas retributivas ante la Inspección de Trabajo o los tribunales.