Zarzuela remite al Ejecutivo la misiva de la Asociación Tropas y Marinería Española (ATME), en la que los efectivos denuncian sentirse «humillados y abandonados» ante la inacción institucional y solicitan una audiencia con Felipe VI.

Lee tambien: El Gobierno no descarta represalias de Marruecos por la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

Madrid / Ceuta — La Casa de Su Majestad el Rey ha dado traslado de manera urgente al Gobierno de Pedro Sánchez de la carta enviada por las asociaciones militares en representación de los efectivos destinados en Ceuta. La misiva, impulsada por la Asociación Tropas y Marinería Española (ATME), traslada al Monarca el malestar del colectivo ante las repetidas agresiones e incidentes sufridos en la ciudad autónoma y la inacción gubernamental.

PUBLICIDAD

En la carta, los militares expresan sentirse «humillados y abandonados» por el Ejecutivo central ante la «falta de apoyo» y de medidas efectivas para garantizar su seguridad y respaldar su labor en la frontera sur. Según señalan desde la asociación, la iniciativa busca visibilizar la delicada situación que atraviesan las tropas, especialmente la Escala de Tropa y Marinería, así como solicitar formalmente una audiencia privada con el Rey Felipe VI en calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Lee tambien: Las gestiones fallidas de Zapatero ante Arabia Saudí para certificar sus joyas millonarias: cartas de su puño y letra y negativas de Riad

Traslado institucional y petición de apoyo moral

Al recibir el documento, la Jefatura de la Casa del Rey ha activado el procedimiento formal derivando de inmediato la reclamación a los ministerios competentes del Gobierno para su conocimiento y respuesta. Desde la asociación militar aclaran que el objetivo principal de dirigirse a la Corona no es plantear propuestas normativas —competencia del Ejecutivo—, sino recabar el «apoyo moral e institucional» del Monarca.

La petición de los efectivos coincide temporalmente con la histórica visita oficial realizada por los Reyes a Ceuta y Melilla, un gesto que los militares valoran como un respaldo decisivo a la población local, al tiempo que exigen que la administración central adopte medidas tangibles para proteger a las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona.