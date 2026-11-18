MADRID / CEUTA — El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado públicamente su respaldo a Melchor León, vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, después de que la dirección federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) confirmara su expulsión provisional de la formación.

Lee tambien: La Casa Real traslada de urgencia al Gobierno la carta de los militares de Ceuta por la falta de apoyo ante las agresiones

El mensaje de apoyo del histórico dirigente socialista ha cobrado relevancia en el debate político actual y ha sido difundido en espacios informativos televisivos, como el programa En boca de todos, de la cadena Cuatro. Con este gesto, González ha querido trasladar su cercanía al parlamentario ceutí tras la sanción disciplinaria adoptada por la ejecutiva del partido.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

El contexto de la expulsión y las posturas enfrentadas

Lee tambien: Juan Vivas entrega la Llave de Oro de la Ciudad a Felipe VI y reivindica la españolidad y estabilidad de Ceuta

La decisión disciplinaria que afecta a Melchor León —junto con el también diputado y portavoz del grupo en la Asamblea, Sebastián Guerrero— se produce en un clima de fuerte tensión interna en la federación socialista ceutí y responde a diversos factores según las distintas partes implicadas:

La postura de la dirección del PSOE: Según la resolución de expulsión y fuentes de la Comisión Gestora del PSOE de Ceuta presidida por Sandra López Cantero, la medida se debe a que ambos parlamentarios rompieron la disciplina de voto al apoyar la aprobación inicial de los presupuestos del Gobierno local del Partido Popular para 2027, contraviniendo las directrices de la dirección. Asimismo, en el expediente disciplinario previo abierto a León se señalaban presuntas faltas graves por desobediencia a los órganos del partido y cambios en los consejos de administración de empresas municipales. Desde la gestora sostienen que quienes no siguen las reglas ni los principios de las siglas deben afrontar las consecuencias estatutarias.

Según la resolución de expulsión y fuentes de la Comisión Gestora del PSOE de Ceuta presidida por Sandra López Cantero, la medida se debe a que ambos parlamentarios rompieron la disciplina de voto al apoyar la aprobación inicial de los presupuestos del Gobierno local del Partido Popular para 2027, contraviniendo las directrices de la dirección. Asimismo, en el expediente disciplinario previo abierto a León se señalaban presuntas faltas graves por desobediencia a los órganos del partido y cambios en los consejos de administración de empresas municipales. Desde la gestora sostienen que quienes no siguen las reglas ni los principios de las siglas deben afrontar las consecuencias estatutarias. La versión de Melchor León: Por su parte, el diputado ceutí ha atribuido su salida del partido a sus críticas públicas contra la gestión migratoria del Ejecutivo central de Pedro Sánchez y del Ministerio del Interior en la ciudad autónoma. En diversas intervenciones radiofónicas y declaraciones a los medios, León ha defendido que su actuación responde a la defensa de los intereses de Ceuta y ha cuestionado el liderazgo de la actual dirección nacional del partido.

Impacto en la Asamblea de Ceuta

Con la salida de Melchor León y Sebastián Guerrero, que pasan a integrarse en el grupo de diputados no adscritos, el Grupo Socialista en la Asamblea de Ceuta queda reducido a una única representante, Hanan Ahmed. De los seis escaños que el PSOE obtuvo en las elecciones autonómicas de 2023, cinco parlamentarios han abandonado o han sido expulsados de la disciplina del grupo a lo largo de la legislatura, alterando el equilibrio de fuerzas en la cámara ceutí.