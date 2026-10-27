CEUTA — El PSOE de Ceuta afronta las próximas Elecciones Generales en un momento orgánico especialmente complejo, dirigido de forma interina por una Comisión Gestora encabezada por Sandra López Cantero, tras la dimisión de la anterior Ejecutiva a raíz de la crisis de finales de julio. En una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta, la presidenta de la Gestora ha analizado la situación política actual y no ha descartado la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral.

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A la espera de la visita de Pedro Sánchez y ministros

Preguntada sobre si Ceuta se encuentra en la agenda del líder del Ejecutivo central para los próximos comicios, López Cantero ha señalado que al partido local le gustaría contar con su presencia, destacando que «es el presidente que más ha visitado nuestra tierra». Asimismo, ha avanzado que prevén la llegada de varios ministros y ministras para arropar a la formación en un momento clave donde, según ha recalcado, cuentan con un equipo volcado en conocer y dar respuesta a los problemas de los ceutíes.

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En el plano interno, la máxima responsable de la Gestora ha reconocido que el objetivo fundamental pasa por garantizar el funcionamiento del partido y convocar con «normalidad, objetividad y transparencia» un congreso que devuelva el protagonismo a la militancia, todo ello condicionado en la actualidad por la inmediatez de la cita electoral.

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Críticas directas a Juan Vivas y rechazo al uso del miedo

Durante la entrevista, López Cantero ha valorado la compleja situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, exigiendo «responsabilidad y bastante menos utilización política». A su juicio, es indispensable compaginar la seguridad y los derechos humanos sin recurrir al miedo para fracturar la convivencia ciudadana.

Asimismo, la presidenta de la Gestora ha lanzado duras críticas contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a quien acusa de tener una «responsabilidad política directa» sobre los problemas estructurales no resueltos en Ceuta y de haber desatendido la crisis del 30 y 31 de julio, empleándola de manera continuada como argumento de campaña. Desde el PSOE defienden que la prioridad pasa por consolidar la seguridad en la frontera, reafirmar con rotundidad la españolidad de Ceuta —la cual consideran que jamás ha estado en venta ni cuestionada— y centrarse en el bienestar de las familias, el empleo juvenil y el impulso inversor derivado de los recursos estatales.