El futbolista Marcos Llorente se encuentra en el centro de una intensa polémica en las plataformas digitales a raíz de su intervención este martes en el programa de televisión ‘El Hormiguero’, presentado por Pablo Motos. Durante la emisión del espacio, el jugador de la selección española insistió de nuevo en su particular postura sobre la crema solar, reiterando la premisa de que no es necesario utilizar este tipo de protección para exponerse a la radiación del sol. Sus afirmaciones acerca del origen del cáncer de piel y la incidencia solar han provocado una inmediata reacción adversa entre los usuarios de las redes sociales.

Las controvertidas afirmaciones de Marcos Llorente en ‘El Hormiguero’

En el transcurso de su conversación con Pablo Motos, el deportista internacional español abogó por mantener lo que definió como «una relación con el sol coherente», recomendando a los espectadores que la exposición se realice de manera progresiva con el objetivo de adaptarse, invitando además a la audiencia a «no vivir con ese miedo». No obstante, la controversia se avivó cuando Llorente negó explícitamente que la piel sufra consecuencias negativas derivadas de la incidencia directa de los rayos solares, rechazando asimismo que dicha radiación pueda ser el factor de origen de un cáncer de piel.

A la hora de fundamentar su teoría frente a las cámaras, el futbolista argumentó que resulta difícil determinar las causas exactas de las afecciones cutáneas sin analizar de forma pormenorizada los hábitos de cada individuo. En este sentido, Llorente expuso en el plató de Antena 3: «Si tú no sabes cuánto se ha expuesto esa persona… Yo promuevo exponerse a primera hora. A mediodía te vas a quemar. Y si comes mal, tienes alterados los ritmos circadianos, la luz azul de noche… ¿Cómo sabes que es el sol y no esta luz que estás el 93% de tu vida recibiendo esta luz? No todo es tan fácil».

Reacción en redes sociales y alusiones al efecto Dunning-Kruger

La difusión de este discurso televisivo ha generado que las redes sociales se inunden de reproches hacia el jugador de fútbol. Multitud de perfiles han manifestado su disconformidad con las tesis planteadas por el centrocampista madrileño, acusándole de emitir juicios de valor sin base científica contrastada y de desacreditar la labor del colectivo sanitario.

Entre las publicaciones más compartidas en la red social X (antiguo Twitter), destaca el mensaje de un usuario que señala de forma directa la actitud del internacional: «Llorente es el ejemplo perfecto del efecto Dunning-Kruger: un perfecto ignorante creyendo que sabe más que miles de dermatólogos, oncólogos y científicos». Los internautas han afeado de esta manera que se difundan mensajes contrarios a la fotoprotección en un espacio de máxima audiencia en la televisión nacional.

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Réplica del futbolista a través de una publicación de Jorge García-Dihins

A pesar del volumen de valoraciones negativas acumuladas en las plataformas virtuales tras su paso por el formato de Pablo Motos, Marcos Llorente ha decidido persistir en la defensa de sus argumentos. Para reafirmar su posicionamiento ante la opinión pública, el centrocampista ha recurrido a su perfil oficial de Instagram, espacio donde ha compartido una reflexión audiovisual vinculada al pediatra Jorge García-Dihins, el montañero que falleció a finales del año pasado.

El futbolista de la selección española acompañó la publicación de un vídeo en el que el mencionado médico expone información relativa al incremento de los casos de melanoma en la piel, asociándolo a la incidencia del uso de las cremas solares. Junto al documento digital, el deportista redactó un mensaje de reconocimiento hacia la figura del pediatra fallecido: «Qué pena que ya no estés aquí, pero qué legado nos dejaste. Gracias», manifestando de este modo que mantiene intactas sus convicciones frente a la oleada de críticas recibidas.