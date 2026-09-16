El cantante asegura que la recuperación marcha bien tras la intervención realizada en Turquía y destaca el resultado estético de la cirugía

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Lucas, integrante del dúo Andy y Lucas, ha reaparecido tras someterse a una compleja operación de nariz en Turquía y ha compartido cómo está siendo su recuperación después de la intervención.

Dos semanas después de regresar a Madrid, el artista se ha desplazado hasta Barcelona para continuar con las revisiones médicas y comprobar la evolución del proceso. Aunque todavía evita mostrar públicamente el resultado completo y continúa apareciendo con mascarilla, el cantante asegura estar muy satisfecho con el resultado.

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“Va todo muy bien. Me han dicho que tengo todo bastante sano”, explicó Lucas durante una intervención ante los medios. Además, señaló que será en octubre cuando le retiren los retenedores y los respiradores utilizados durante la recuperación para favorecer la correcta cicatrización.

Encantado con el resultado de la intervención

Más allá de la evolución médica, Lucas ha destacado especialmente el cambio físico conseguido tras la operación.

El cantante aseguró que el resultado ha supuesto una transformación importante en su imagen y afirmó: “Soy una persona completamente distinta”.

También quiso agradecer el trabajo del cirujano que llevó a cabo la intervención en Turquía, al que definió como “un ángel” por haber aceptado realizar una operación que consideraba especialmente complicada.

Una nueva intervención después de un proceso complicado

La operación llega después de varios años de problemas relacionados con su nariz. En 2024, Lucas se sometió a una primera intervención para corregir una desviación del tabique nasal, pero el resultado no fue el esperado.

Posteriormente, el propio artista reconoció que durante el posoperatorio no siguió todas las indicaciones médicas recomendadas, como mantener las gasas durante el tiempo indicado o utilizar los tratamientos prescritos.

En abril de 2026 tenía prevista una nueva operación en Barcelona, aunque finalmente los médicos decidieron aplazarla al considerar que la zona todavía no estaba suficientemente cicatrizada.

Finalmente, el cantante encontró un especialista dispuesto a realizar la intervención en Turquía, un proceso que ahora afronta con optimismo mientras continúa con su recuperación.