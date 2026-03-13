El cupón agraciado, conocido popularmente como «San Pedro», ha resultado ganador en el sorteo celebrado hoy en la ciudad autónoma.

El tradicional sorteo de la Cruz Roja en Ceuta ha dado a conocer el número premiado correspondiente a la jornada de este viernes, 13 de marzo de 2026. En esta ocasión, la fortuna ha recaído en la cifra identificada en el argot popular de este sorteo bajo la denominación de «San Pedro».

La resolución de este sorteo, que goza de una notable tradición y seguimiento en la ciudad autónoma, pone el cierre a una semana caracterizada por la publicación diaria de resultados. La designación del cupón ganador sigue la mecánica habitual de este juego de azar, manteniendo el interés de los ciudadanos que aguardan diariamente el anuncio oficial.

Histórico de resultados recientes

La jornada de este viernes se suma a una serie de sorteos realizados durante las últimas fechas, cuyos números premiados y sus respectivas denominaciones populares se detallan a continuación:

12/03/2026 : 308 («La Dama»)

: 308 («La Dama») 11/03/2026 : 287 («El Pescado»)

: 287 («El Pescado») 10/03/2026 : 604 («La Cama»)

: 604 («La Cama») 09/03/2026 : 422 («Los Patos»)

: 422 («Los Patos») 07/03/2026 : 655 («Los Civiles»)

: 655 («Los Civiles») 06/03/2026 : 265 («La Pelea»)

: 265 («La Pelea») 05/03/2026 : 064 («La Casa»)

: 064 («La Casa») 04/03/2026 : 141 («El Carbón»)

: 141 («El Carbón») 03/03/2026 : 388 («Los Bombos»)

: 388 («Los Bombos») 02/03/2026: 569 («La Mudanza»)

La transparencia en la comunicación de estos resultados constituye un pilar fundamental en la gestión de este sorteo, consolidado como una cita habitual en el calendario de Ceuta. Los participantes pueden consultar esta relación histórica para seguir la trayectoria de los números premiados en las jornadas precedentes.